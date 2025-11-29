Advertisement

لبنان

خضر بحث مع بيلينغ في سبل تفعيل التعاون مع مفوضية اللاجئين

Lebanon 24
29-11-2025 | 07:53
استقبل محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر في مركز المحافظة في مدينة بعلبك، مديرة المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في لبنان كارولينا ليندهولم بيلينغ، وجرى البحث بتفعيل التعاون بين الجانبين، وبتطورات أزمة النزوح السوري وحركة العودة".
