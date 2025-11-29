Advertisement

لبنان

لماذا أقامت إسرائيل جداراً إسمنتيّاً في بلدة يارون الجنوبيّة؟

Lebanon 24
29-11-2025 | 08:00
ذكر موقع "ارم نيوز"، أنّ إختيار إسرائيل ليارون، لإقامة الجدران الإسمنتية، يرتبط بموقع البلدة الجنوبية الإستراتيجي مقابل تلة مارون الراس والمستوطنات الإسرائيلية القريبة.
وفي هذا الإطار، قال الخبير العسكري والإستراتيجي سعيد القزح، إن "غاية إسرائيل من بناء الجدار الإسمنتي داخل بلدة يارون هو توفير حماية من النيران والقنص المباشر، خاصة أن ارتفاعه يصل إلى 8 أو 9 أمتار، ويصل أحياناً إلى 15 متراً بحسب موقع البناء، ما يجعله غطاءً للجنود الإسرائيليين والمستوطنين ضد نيران القناصة من حزب الله والصواريخ المضادة للدروع التي تُطلق من الجهة اللبنانية، مما يقلل الإصابات في المناطق المكشوفة".

وأضاف القزح أن "الجدار أيضاً يشكل حاجزاً يمنع ويبطّئ التسلل، وتصميمه الخراساني المسلح يجعل عملية اختراقه تأخذ وقتاً طويلاً وتحتاج إلى معدات ثقيلة ستكون مكشوفة مما يجعلها عرضة للاستهداف".

وأوضح أن "الهدف الآخر من الجدار أنه يوفر منصة للمراقبة والتقنية عبر دمجه بتقنيات مراقبة متقدمة، مثل أبراج مراقبة عالية، وكاميرات عالية الدقة، وأجهزة استشعار حساسة لكشف أي حركة أو حفر أنفاق أو تخريب قريبة منه، فضلاً عن حجب الرؤية البصرية المباشرة عن لبنان مما يحد من قدرة عناصر المراقبة والاستطلاع على رصد مواقع الجيش الإسرائيلي وتحركاته وخططه الدفاعية".

ولفت القزح إلى أن "الغاية من هذه الجدران هي تحقيق أهداف أمنية وعسكرية إسرائيلية أساسية على طول الحدود مع لبنان، أبرزها تعزيز الأمن لسكان المستوطنات، والهدف المعلن والرئيس هو توفير حماية مادية مباشرة للمستوطنات والمواقع الإسرائيلية القريبة من الحدود مثل المطلة، وأفيفيم، ومنح شعور بالأمان للسكان المعرضين للتهديدات".

ولفت إلى أن "اختيار بلدة يارون مرتبط بشكل وثيق بتلة مارون الراس التي تتحكم بمستعمرة أفيفيم كونها أعلى جغرافيا منها وهناك حوالي مسافة تقرب من كلم واحد بينهما وتتميز بأنها أرض سهلية، يسهل التنقل بها إن لم توجد أية عوائق". (ارم نيوز)
 
