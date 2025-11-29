Advertisement

لبنان

الـ"باباموبيلي" وصلت الى "تيلي لوميار"

Lebanon 24
29-11-2025 | 08:06
A-
A+
Doc-P-1448541-639000256957014624.png
Doc-P-1448541-639000256957014624.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
وصلت الـ"باباموبيلي" الى استوديو تلفزيون "تيلي لوميار" الّذي جُهّز بديكور خاصّ يليق بالعرس الكنسيّ المرتقب.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
بالصورة.. الـ"بابا موبيلي" وصلت إلى "تيلي لوميار"
lebanon 24
29/11/2025 20:54:56 Lebanon 24 Lebanon 24
الرسالة وصلت الى لبنان عبر "الضاحية"…فهل ينقلب المشهد؟!"
lebanon 24
29/11/2025 20:54:56 Lebanon 24 Lebanon 24
الـ"NBN" في أعنف حملة على "القوات": "إنهم الوشاة"!
lebanon 24
29/11/2025 20:54:56 Lebanon 24 Lebanon 24
صحيفة إسرائيليّة: مليار دولار وصلت إلى "حزب الله" وهذا ما سيختاره
lebanon 24
29/11/2025 20:54:56 Lebanon 24 Lebanon 24

تيلي لوميار

موبيل

ديكو

بيلي

موبي

بابا

تيلي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
13:49 | 2025-11-29
13:31 | 2025-11-29
13:22 | 2025-11-29
13:17 | 2025-11-29
13:14 | 2025-11-29
13:04 | 2025-11-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24