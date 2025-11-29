22
لبنان
خلال زيارة البابا إلى لبنان... ممنوع مُمارسة الـ"Paragliding"
Lebanon 24
29-11-2025
|
08:33
A-
A+
photos
0
A+
A-
أصدر محافظ
جبل لبنان
القاضي محمد مكاوي القرار رقم 2025/334، والمتعلق بمنع ممارسة رياضة الـParagliding خلال زيارة البابا لاوون
الرابع عشر
لبنان
، وجاء في القرار ما يلي:
"المادة الاولى: يمنع ممارسة رياضة paragliding بمناسبة زيارة البابا لاوون الرابع عشر، لمدة ثلاثة أيام بتاريخ 2025/11/30 و 1 و 2025/12/2 في
محافظة جبل لبنان
.
المادة الثانية: تكلف قوى الامن الداخلي تنفيذ مضمون هذا القرار بكل دقة وتتخذ التدابير القانونية في حق المخالفين وفقا للأصول.
المادة الثالثة: يعمل بهذا القرار فور صدوره.
يبلغ إلى:
وزارة الداخلية
والبلديات.
وزارة الدفاع
الوطني–
قيادة الجيش
. قيادة درك منطقة
جبل لبنان.
القائمقامات. بلديات واتحادات بلديات
قضاء بعبدا
، ومخاتير القرى دون بلديات قضاء
بعبدا
".
لبنان
رياضة
وزارة الدفاع الوطني
محافظة جبل لبنان
وزارة الداخلية
وزارة الدفاع
قيادة الجيش
قضاء بعبدا
الرابع عشر
جبل لبنان.
تابع
