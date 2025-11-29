Advertisement

لبنان

خلال زيارة البابا إلى لبنان... ممنوع مُمارسة الـ"Paragliding"

Lebanon 24
29-11-2025 | 08:33
أصدر محافظ جبل لبنان القاضي محمد مكاوي القرار رقم 2025/334، والمتعلق بمنع ممارسة رياضة الـParagliding خلال زيارة البابا لاوون الرابع عشر لبنان، وجاء في القرار ما يلي: 
"المادة الاولى: يمنع ممارسة رياضة paragliding بمناسبة زيارة البابا لاوون الرابع عشر، لمدة ثلاثة أيام بتاريخ 2025/11/30 و 1 و 2025/12/2 في محافظة جبل لبنان.

المادة الثانية: تكلف قوى الامن الداخلي تنفيذ مضمون هذا القرار بكل دقة وتتخذ التدابير القانونية في حق المخالفين وفقا للأصول.

المادة الثالثة: يعمل بهذا القرار فور صدوره.

يبلغ إلى: وزارة الداخلية والبلديات. وزارة الدفاع الوطني– قيادة الجيش. قيادة درك منطقة جبل لبنان. القائمقامات. بلديات واتحادات بلديات قضاء بعبدا، ومخاتير القرى دون بلديات قضاء بعبدا".
 
 
 
البطريرك الراعي: زيارة البابا لاوون الـ 14 ستضع لبنان في مكانة خاصة
الطاولة المستديرة الثانية لـ"أوسيب لبنان" حول زيارة البابا
رئيس جمعية "عدل ورحمة": زيارة البابا إلى لبنان رجاء جديد لعائلات أنهكتها الأزمات
"حركة لبنان الشباب" تشكر البابا: زيارة تحمل رجاء للبنان
لبنان

رياضة

وزارة الدفاع الوطني

محافظة جبل لبنان

وزارة الداخلية

وزارة الدفاع

قيادة الجيش

قضاء بعبدا

الرابع عشر

جبل لبنان.

