أصدر محافظ القاضي محمد مكاوي القرار رقم 2025/334، والمتعلق بمنع ممارسة رياضة الـParagliding خلال زيارة البابا لاوون ، وجاء في القرار ما يلي:"المادة الاولى: يمنع ممارسة رياضة paragliding بمناسبة زيارة البابا لاوون الرابع عشر، لمدة ثلاثة أيام بتاريخ 2025/11/30 و 1 و 2025/12/2 في .المادة الثانية: تكلف قوى الامن الداخلي تنفيذ مضمون هذا القرار بكل دقة وتتخذ التدابير القانونية في حق المخالفين وفقا للأصول.المادة الثالثة: يعمل بهذا القرار فور صدوره.يبلغ إلى: والبلديات. الوطني– . قيادة درك منطقة القائمقامات. بلديات واتحادات بلديات ، ومخاتير القرى دون بلديات قضاء ".