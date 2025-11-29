Advertisement

لبنان

مُخابرات الجيش أوقفت إمرأتين في منطقة سن الفيل... إليكم ما فعلتاه

Lebanon 24
29-11-2025 | 08:44
صدر عن قيادة الجيشمديرية التوجيه البيان الآتي:
"يواصل الجيش ملاحقة مرتكبي الجرائم والمخلّين بالامن، وفي هذا السياق نفذت مديرية المخابرات عملية دهم في منطقة سن الفيلبيروت وأوقفت عاملتين اجنبيتين لإقدامهما على سرقة مبلغ كبير من المال وكمية من المجوهرات ومسدسين وذخائر حربية من منزل أحد المواطنين.

كما أوقفت دورية أخرى من المديرية في منطقة النويري- بيروت، المواطن (أ.ي.) بعد انتشار مقطع فيديو له على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يُطلق النار في الهواء برفقة عدد من الأشخاص. 

كذلك أوقفت دورية من المديرية في منطقة خلدة السوري (م.د.)لأتجاره بالأسلحة الحربية وضبطت في حوزته ثلاثة منها.

سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص".
 
 
 
مديرية المخابرات

مديرية التوجيه

قيادة الجيش

منطقة خلدة

مديرية ال

سن الفيل

القضاء

