مُخابرات الجيش أوقفت إمرأتين في منطقة سن الفيل... إليكم ما فعلتاه

صدر عن – البيان الآتي:"يواصل الجيش ملاحقة مرتكبي الجرائم والمخلّين بالامن، وفي هذا السياق نفذت عملية دهم في منطقة – وأوقفت عاملتين اجنبيتين لإقدامهما على سرقة مبلغ كبير من المال وكمية من المجوهرات ومسدسين وذخائر حربية من منزل أحد المواطنين.كما أوقفت دورية أخرى من المديرية في منطقة النويري- بيروت، المواطن (أ.ي.) بعد انتشار مقطع فيديو له على ، وهو يُطلق النار في الهواء برفقة عدد من الأشخاص.كذلك أوقفت دورية من المديرية في السوري (م.د.)لأتجاره بالأسلحة الحربية وضبطت في حوزته ثلاثة منها.سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف المختص".