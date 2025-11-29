22
لبنان
تزامناً مع زيارة البابا... قرار للجيش بتجميد بطاقات تسهيل المرور
Lebanon 24
29-11-2025
|
08:57
A-
A+
photos
0
A+
A-
صدر عن
قيادة الجيش
–
مديرية التوجيه
البيان الآتي:
"إعتباراً من تاريخ 29 /11 /2025 حتى تاريخ 3 /12 /2025 يجمد مفعول بطاقات تسهيل المرور الصادرة عن قيادة الجيش في محافظتي
بيروت
وجبل
لبنان
، وذلك بمناسبة زيارة قداسة البابا
لاوون
الرابع عشر
لبنان".
مديرية التوجيه
قيادة الجيش
الرابع عشر
جبل لبنان
مديرية ال
بيروت
لبنان
لاوون
