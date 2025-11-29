تزامناً مع زيارة البابا... قرار للجيش بتجميد بطاقات تسهيل المرور

Advertisement

صدر عن – البيان الآتي:"إعتباراً من تاريخ 29 /11 /2025 حتى تاريخ 3 /12 /2025 يجمد مفعول بطاقات تسهيل المرور الصادرة عن قيادة الجيش في محافظتي وجبل ، وذلك بمناسبة زيارة قداسة البابا لبنان".