Advertisement

لبنان

تزامناً مع زيارة البابا... قرار للجيش بتجميد بطاقات تسهيل المرور

Lebanon 24
29-11-2025 | 08:57
A-
A+
Doc-P-1448554-639000288312663548.jpg
Doc-P-1448554-639000288312663548.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
صدر عن قيادة الجيشمديرية التوجيه البيان الآتي:
Advertisement

"إعتباراً من تاريخ 29 /11 /2025 حتى تاريخ 3 /12 /2025 يجمد مفعول بطاقات تسهيل المرور الصادرة عن قيادة الجيش في محافظتي بيروت وجبل لبنان، وذلك بمناسبة زيارة قداسة البابا لاوون الرابع عشر لبنان".
 
 
مواضيع ذات صلة
تزامنًا مع زيارة البابا.. وزير الدفاع يجمّد تراخيص السلاح في بيروت وجبل لبنان
lebanon 24
29/11/2025 20:55:32 Lebanon 24 Lebanon 24
لبنان يبدأ تسهيل المدفوعات الحكومية عبر بطاقات الائتمان P.O.S
lebanon 24
29/11/2025 20:55:32 Lebanon 24 Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية: الجيش الإسرائيلي عدل إجراءاته العسكرية بما يتلاءم مع زيارة البابا المقررة إلى بيروت
lebanon 24
29/11/2025 20:55:32 Lebanon 24 Lebanon 24
اللجنة الخاصة بزيارة البابا الى لبنان: تسليم البطاقات يوم السبت
lebanon 24
29/11/2025 20:55:32 Lebanon 24 Lebanon 24

مديرية التوجيه

قيادة الجيش

الرابع عشر

جبل لبنان

مديرية ال

بيروت

لبنان

لاوون

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
13:49 | 2025-11-29
13:31 | 2025-11-29
13:22 | 2025-11-29
13:17 | 2025-11-29
13:14 | 2025-11-29
13:04 | 2025-11-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24