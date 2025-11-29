Advertisement

لبنان

للمسافرين من مطار شارل ديغول وإليه... بيانٌ من طيران الشرق الأوسط

Lebanon 24
29-11-2025 | 08:58
صدر عن شركة طيران الشرق الأوسط البيان الآتي: 
إلى المسافرين من مطار باريس شارل ديغول أو إليه، يرجى الملاحظة أنّه ابتداءً من 4 كانون الأوّل 2025:
• ستكون الرحلات التي تشغلها الخطوط الجوية الشرق الأوسط - طيران لبنان (ME211/212 و ME229/230) من المبنى 2C.
• ستستمرّ الرحلات المشتركة التي تشغلها الخطوط الجوية الفرنسية (ME205/206) في العمل من المبنى 2E.

شكرًا لتفهمكم.
 
