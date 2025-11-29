للمسافرين من مطار شارل ديغول وإليه... بيانٌ من طيران الشرق الأوسط

Advertisement

صدر عن البيان الآتي:إلى المسافرين من أو إليه، يرجى الملاحظة أنّه ابتداءً من 4 كانون الأوّل 2025:• ستكون الرحلات التي تشغلها الخطوط الجوية - طيران (ME211/212 و ME229/230) من المبنى 2C.• ستستمرّ الرحلات المشتركة التي تشغلها (ME205/206) في العمل من المبنى 2E.شكرًا لتفهمكم.