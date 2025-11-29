Advertisement

لبنان

وزير الثقافة تسلم من جمعية المكتبات اللبنانية دعوة إلى افتتاح مؤتمرها في أيار المقبل

Lebanon 24
29-11-2025 | 09:29
استقبل وزير الثقافة الدكتور غسان سلامة جمعية المكتبات اللبنانية التي ترأسها السيدة بسمة شباني، برفقة أعضاء الجمعية: ردينة شجاع، دومينغا عبود، إبراهيم عيسى، سلوى منيمنة، دارين الحاج، إيلي كحالة، وفادية خيرالله، وذلك لدعوته إلى افتتاح مؤتمر الجمعية الذي سيُعقد في شهر أيار 2026.
وتمّ خلال اللقاء التداول في شؤون المكتبات، حيث أبدت الجمعية استعدادها لتقديم المساعدة من خلال خبرات أعضائها.
