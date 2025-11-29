رئيس المجلس الإسلامي العلوي التقى مفتي طرابلس في سيدني

Advertisement

التقى رئيس المجلس الإسلامي العلوي الشيخ مفتي والشمال إمام، خلال زيارة قام بها إلى الإمام علي التابع لـ الجمعية الإسلامية – المركز الإسلامي العام في منطقة لاكمبا – سيدني.وتناول اللقاء شؤون الجالية اللبنانية في الاغتراب، ولا سيما في ، وكان بحث في سُبل تعزيز الروابط بين أفراد الجالية، وتفعيل دورهم في خدمة المجتمع ، إضافة إلى تعزيز التواصل مع للاستفادة من خبرات المغتربين ودورهم الريادي في دعم الاستقرار والتنمية في الوطن الأم.وغادر الشيخ قدور أستراليا عائداً إلى لبنان، يرافقه مدير المراسم في المجلس الإسلامي العلوي جلال ضاهر بعد زيارة تفقد خلالها ابناء الطائفة والجالية .