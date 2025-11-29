Advertisement

لبنان

رئيس المجلس الإسلامي العلوي التقى مفتي طرابلس في سيدني

Lebanon 24
29-11-2025 | 08:00
التقى رئيس المجلس الإسلامي العلوي الشيخ علي قدور مفتي طرابلس والشمال الشيخ محمد إمام، خلال زيارة قام بها إلى مسجد الإمام علي التابع لـ الجمعية الإسلامية اللبنانية – المركز الإسلامي العام في منطقة لاكمبا – سيدني.
وتناول اللقاء شؤون الجالية اللبنانية في الاغتراب، ولا سيما في أستراليا، وكان بحث في سُبل تعزيز الروابط بين أفراد الجالية، وتفعيل دورهم في خدمة المجتمع الأسترالي، إضافة إلى تعزيز التواصل مع لبنان للاستفادة من خبرات المغتربين ودورهم الريادي في دعم الاستقرار والتنمية في الوطن الأم.

وغادر الشيخ قدور أستراليا عائداً إلى لبنان، يرافقه مدير المراسم في المجلس الإسلامي العلوي جلال ضاهر بعد زيارة تفقد خلالها ابناء الطائفة والجالية .
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24