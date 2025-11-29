Advertisement

لبنان

فيديو جديد للطفل مصطفى السحمراني نجم "رقصة الاستقلال".. إليكم ما قاله عن الجيش

Lebanon 24
29-11-2025
تناقل ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو جديد للطفل مصطفى السحمراني، إبن بلدة الدورة - عكار، والذي اشتهر عبر صفحات المواقع بفيديو له خلال تأديته رقصة عفوية بمناسبة عيد الاستقلال، الأسبوع الماضي.
الفيديو الجديد المتداول يظهر سحمراني خلال مقابلة تلفزيونية، وقد ارتدى البزة العسكرية التي ارتداها في فيديو رقصته الشهيرة، مؤكداً حبه للبنان وللجيش، قائلاً إنه يتمنى أن يُصبح ضابطاً في المؤسسة العسكرية حينما يكبُر.
 
 
 
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24