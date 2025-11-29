21
o
بيروت
20
o
طرابلس
20
o
صور
23
o
جبيل
19
o
صيدا
22
o
جونية
17
o
النبطية
14
o
زحلة
15
o
بعلبك
2
o
بشري
14
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
خريش شارك في اجتماعات إقليمية ودولية في برشلونة لتعزيز قدرات إدارة المخاطر
Lebanon 24
29-11-2025
|
11:45
A-
A+
photos
0
A+
A-
شارك
المدير العام
للدفاع المدني بالتكليف، العميد الركن عماد خريش، يرافقه رئيس شعبة التدريب والمدارس السيد نبيل صالحاني، في سلسلة اجتماعات وورش عمل عُقدت في مدينة
برشلونة
–
إسبانيا
، بين 23 و 28 الجاري، وذلك في إطار برنامج تعزيز قدرات الاستجابة للكوارث في دول الجوار.
Advertisement
واستهل خريش زيارته بالمشاركة في
اجتماع اللجنة
التوجيهية لبرنامج PPRD MED الذي انعقد في 24 تشرين الثاني، حيث استعرض المنظمون التقدم المُحرز في المشروع والإنجازات التي تحققت بحضور ممثلي الدول المجاورة.
أيضاً، شارك خريش في أعمال الاجتماع، عارضاً التحديات والاحتياجات التشغيلية لجهاز الدفاع المدني، فيما قُدمت في ختام الجلسة أداتان تشغيليتان مخصصتان لغرفة العمليات، الأولى لإدارة كوارث الفيضانات والثانية لإدارة
الكوارث
المتعددة المخاطر.
وفي اليوم التالي، شارك أيضاً في أعمال الورشة الأوروبية– متوسطية الثانية حول حرائق الغابات التي نظمتها
المديرية العامة
للمساعدات الإنسانية والحماية المدنية في المفوضية الأوروبية (DG ECHO).
وجمعت الورشة ممثلي السلطات الوطنية للحماية المدنية والمنظمات الإقليمية والخبراء التقنيين، وتناولت تبادل أفضل الممارسات وتعزيز التعاون وتطوير قدرات الوقاية والاستعداد والاستجابة لحرائق الغابات في منطقة أوروبا–المتوسط.
وفي 27 تشرين الثاني، شارك المدير العام للدفاع المدني في مؤتمر الاتحاد من أجل المتوسط حول المرونة والتعافي الإقليمي (UfM) ، حيث عرض أبرز التحديات التي يواجهها الجهاز والاحتياجات الضرورية لتعزيز قدراته التشغيلية والتنظيمية.
أيضاً، عقد خريش لقاءات جانبية مع السيد ستيفانو سانّينو المدير العام لمنطقة
الشرق الأوسط
والخليج وشمال
أفريقيا
في المفوضية الأوروبية، والسفير ناصر كامل
الأمين العام
للاتحاد من أجل المتوسط (UfM)، والسفير جاسم البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول
الخليج
العربية. وتركزت المباحثات على تطوير مجالات التعاون وتعزيز آليات الدعم المخصصة للدفاع المدني".
مواضيع ذات صلة
خريش يستقبل رئيس بلدية الفنار لتعزيز التعاون المدني
Lebanon 24
خريش يستقبل رئيس بلدية الفنار لتعزيز التعاون المدني
30/11/2025 10:25:44
30/11/2025 10:25:44
Lebanon 24
Lebanon 24
أمن الدولة يشارك في مؤتمر إقليمي حول التعاون القضائي الدولي ضد الإرهاب
Lebanon 24
أمن الدولة يشارك في مؤتمر إقليمي حول التعاون القضائي الدولي ضد الإرهاب
30/11/2025 10:25:44
30/11/2025 10:25:44
Lebanon 24
Lebanon 24
رسامني شارك في اجتماع عمل مع وفد من مجموعة البنك الدولي
Lebanon 24
رسامني شارك في اجتماع عمل مع وفد من مجموعة البنك الدولي
30/11/2025 10:25:44
30/11/2025 10:25:44
Lebanon 24
Lebanon 24
الدفاع المدني: زيارة خريش إلى جويا دعم وتقدير للجهود المبذولة وتعزيز للصمود الوطني
Lebanon 24
الدفاع المدني: زيارة خريش إلى جويا دعم وتقدير للجهود المبذولة وتعزيز للصمود الوطني
30/11/2025 10:25:44
30/11/2025 10:25:44
Lebanon 24
Lebanon 24
المديرية العامة
اجتماع اللجنة
المدير العام
الشرق الأوسط
الأمين العام
الأوروبي
برشلونة
إسبانيا
تابع
قد يعجبك أيضاً
رزق الناس في خطر.. محال تُقفل وبضائع تُباع على عجل
Lebanon 24
رزق الناس في خطر.. محال تُقفل وبضائع تُباع على عجل
03:15 | 2025-11-30
30/11/2025 03:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تأجيل الانتخابات النيابية.. واقع ام شائعات؟
Lebanon 24
تأجيل الانتخابات النيابية.. واقع ام شائعات؟
03:00 | 2025-11-30
30/11/2025 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"تضمنت مغالطات".. "القوات" ترد على رسالة "الحزب" إلى البابا
Lebanon 24
"تضمنت مغالطات".. "القوات" ترد على رسالة "الحزب" إلى البابا
02:51 | 2025-11-30
30/11/2025 02:51:49
Lebanon 24
Lebanon 24
"المستقبل": "ناطرين سعد"
Lebanon 24
"المستقبل": "ناطرين سعد"
02:45 | 2025-11-30
30/11/2025 02:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"ثقافة المقاهي": هل أصبحت ملجأً للهروب النفسي؟
Lebanon 24
"ثقافة المقاهي": هل أصبحت ملجأً للهروب النفسي؟
02:30 | 2025-11-30
30/11/2025 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
عاجل عن الكهرباء في لبنان.. إليكم ما حصل
Lebanon 24
عاجل عن الكهرباء في لبنان.. إليكم ما حصل
12:41 | 2025-11-29
29/11/2025 12:41:06
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة إستخباراتيّة عن "حزب الله" وطبطبائي.. ضابط إسرائيلي يعلنها!
Lebanon 24
مفاجأة إستخباراتيّة عن "حزب الله" وطبطبائي.. ضابط إسرائيلي يعلنها!
15:31 | 2025-11-29
29/11/2025 03:31:45
Lebanon 24
Lebanon 24
فوضى في قصر العدل.. شتائم وتدافع بين قاضٍ ومستشارته
Lebanon 24
فوضى في قصر العدل.. شتائم وتدافع بين قاضٍ ومستشارته
07:43 | 2025-11-29
29/11/2025 07:43:16
Lebanon 24
Lebanon 24
لم ترصدها رادارات إسرائيل وأميركا.. طائرات حربيّة دخلت إلى بلدٍ عربيّ ما هو نوعها؟
Lebanon 24
لم ترصدها رادارات إسرائيل وأميركا.. طائرات حربيّة دخلت إلى بلدٍ عربيّ ما هو نوعها؟
10:28 | 2025-11-29
29/11/2025 10:28:36
Lebanon 24
Lebanon 24
تحذير إسرائيلي جديد للبنان.. رسالة عاجلة وصلت وهذا مضمونها
Lebanon 24
تحذير إسرائيلي جديد للبنان.. رسالة عاجلة وصلت وهذا مضمونها
13:31 | 2025-11-29
29/11/2025 01:31:06
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
03:15 | 2025-11-30
رزق الناس في خطر.. محال تُقفل وبضائع تُباع على عجل
03:00 | 2025-11-30
تأجيل الانتخابات النيابية.. واقع ام شائعات؟
02:51 | 2025-11-30
"تضمنت مغالطات".. "القوات" ترد على رسالة "الحزب" إلى البابا
02:45 | 2025-11-30
"المستقبل": "ناطرين سعد"
02:30 | 2025-11-30
"ثقافة المقاهي": هل أصبحت ملجأً للهروب النفسي؟
02:17 | 2025-11-30
صور ترصدُ التحضيرات لاستقبال البابا في بيروت.. هكذا بدا المشهد
فيديو
بالفيديو: في الضاحية الجنوبية.. أميركا والصين وروسيا تبحث عن قنبلة إسرائيلية غير منفجرة
Lebanon 24
بالفيديو: في الضاحية الجنوبية.. أميركا والصين وروسيا تبحث عن قنبلة إسرائيلية غير منفجرة
16:03 | 2025-11-29
30/11/2025 10:25:44
Lebanon 24
Lebanon 24
ماريتا الحلاني تكشف كيف أخبرت والدها عاصي بقرار طلاقها.. وهكذا كانت ردة فعله (فيديو)
Lebanon 24
ماريتا الحلاني تكشف كيف أخبرت والدها عاصي بقرار طلاقها.. وهكذا كانت ردة فعله (فيديو)
02:56 | 2025-11-29
30/11/2025 10:25:44
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد أنباء ارتباطه بدينا الشربيني.. فنانة شهيرة تكشف عن علاقتها بكريم عبد العزيز (فيديو)
Lebanon 24
بعد أنباء ارتباطه بدينا الشربيني.. فنانة شهيرة تكشف عن علاقتها بكريم عبد العزيز (فيديو)
02:26 | 2025-11-28
30/11/2025 10:25:44
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24