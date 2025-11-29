خريش شارك في اجتماعات إقليمية ودولية في برشلونة لتعزيز قدرات إدارة المخاطر

شارك للدفاع المدني بالتكليف، العميد الركن عماد خريش، يرافقه رئيس شعبة التدريب والمدارس السيد نبيل صالحاني، في سلسلة اجتماعات وورش عمل عُقدت في مدينة – ، بين 23 و 28 الجاري، وذلك في إطار برنامج تعزيز قدرات الاستجابة للكوارث في دول الجوار.

واستهل خريش زيارته بالمشاركة في التوجيهية لبرنامج PPRD MED الذي انعقد في 24 تشرين الثاني، حيث استعرض المنظمون التقدم المُحرز في المشروع والإنجازات التي تحققت بحضور ممثلي الدول المجاورة.

أيضاً، شارك خريش في أعمال الاجتماع، عارضاً التحديات والاحتياجات التشغيلية لجهاز الدفاع المدني، فيما قُدمت في ختام الجلسة أداتان تشغيليتان مخصصتان لغرفة العمليات، الأولى لإدارة كوارث الفيضانات والثانية لإدارة المتعددة المخاطر.





وفي اليوم التالي، شارك أيضاً في أعمال الورشة الأوروبية– متوسطية الثانية حول حرائق الغابات التي نظمتها للمساعدات الإنسانية والحماية المدنية في المفوضية الأوروبية (DG ECHO).

وجمعت الورشة ممثلي السلطات الوطنية للحماية المدنية والمنظمات الإقليمية والخبراء التقنيين، وتناولت تبادل أفضل الممارسات وتعزيز التعاون وتطوير قدرات الوقاية والاستعداد والاستجابة لحرائق الغابات في منطقة أوروبا–المتوسط.





وفي 27 تشرين الثاني، شارك المدير العام للدفاع المدني في مؤتمر الاتحاد من أجل المتوسط حول المرونة والتعافي الإقليمي (UfM) ، حيث عرض أبرز التحديات التي يواجهها الجهاز والاحتياجات الضرورية لتعزيز قدراته التشغيلية والتنظيمية.

