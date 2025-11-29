Advertisement

لبنان

الراعي استقبل بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك وحاكم مصرف لبنان

Lebanon 24
29-11-2025 | 11:48
Doc-P-1448607-639000390931249753.jpg
Doc-P-1448607-639000390931249753.jpg photos 0
‎استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، في الصرح البطريركي في بكركي، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك الأنبا إبراهيم إسحق سدراك، يرافقه الأنبا باسيليوس فوزي مطران أبرشية المنيا وأمين سرّ السينودس البطريركي، في زيارة خاصة للمشاركة في الزيارة البابوية إلى لبنان.
‎كذلك، استقبل الراعي حاكم مصرف لبنان كريم سعيد، الذي أعرب عن تقديره العميق للدور الروحي للبطريركية المارونية ولأهمية زيارة قداسة البابا وخصوصاً محطته في مقام القديس شربل.
 
 
 
 
 
