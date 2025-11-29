21
o
بيروت
20
o
طرابلس
20
o
صور
23
o
جبيل
19
o
صيدا
22
o
جونية
17
o
النبطية
14
o
زحلة
15
o
بعلبك
2
o
بشري
14
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
عن "التدخين في لبنان".. هذا ما قاله وزير الصحة
Lebanon 24
29-11-2025
|
12:21
A-
A+
photos
0
A+
A-
إفتتح
وزير الصحة
العامة ركان ناصر الدين مؤتمراً علمياً في كلية العلوم الطبية - جامعة القديس يوسف حول مكافحة سرطان البروستات تحت عنوان "معاً ضد سرطان البروستات".
Advertisement
وشدد المؤتمرون على أهمية التوعية والوقاية من هذا المرض الذي يُعد من أكثر السرطانات شيوعًا لدى الرجال، فهو مرض خبيث يتسلل أحيانا بلا عوارض إلى حين بلوغه مرحلة متقدمة من الخطورة، في حين أن العلاجات في مراحله الأولى تسجل نسب نجاح مرتفعة جدا في حال الإكتشاف المبكر.
وأكد الوزير ناصر الدين في الكلمة التي ألقاها أن "الأولوية التي تضعها
وزارة الصحة العامة
لمرضى السرطان تترجم في سياسات ملموسة وتوسيع لبروتوكولات العلاج بنسبة أربعمئة في المئة وتحديث مستمر للبرنامج الوطني لمكافحة السرطان. كما أعلن أن الوزارة أعادت تفعيل السجل الوطني للسرطان وسيتم نشر الداتا قريباً".
وشدد على أهمية الوقاية من المرض، مؤكدًا أن "الوقاية لا ترتبط فقط بالتشخيص المبكر إنما كذلك بكيفية الحؤول دون الإصابة بالمرض"، معلناً أن "
وزارة الصحة
تضع ضمن أولوياتها العمل على تطبيق القانون 174 حول منع التدخيل في الأماكن العامة، لتفادي تزايد الإصابات بالسرطان".
وقال: "إن تعزيز سياسات مكافحة التبغ وزيادة الوعي يبقيان جزءاً أساسياً من أجندتنا في الوقاية من السرطان. فبينما نروّج للابتكار في التشخيص، علينا أيضاً أن نستثمر في الإجراءات الصحية العامة التي تقلل التعرض للمواد المسرطنة من الأساس".
وبالنسبة إلى التشخيص، أكد ناصر الدين أن "الوزارة تسعى إلى تفعيل هذا الأمر مذكرًا بالحملة التي أطلقتها حول الوقاية من سرطان الثدي والتي تستمر بتقديم صور شعاعية للسيدات اللواتي يتجاوزن الأربعين وذلك على نفقة الوزارة في أكثر من خمسين مستشفى في
لبنان
"، وقال "إن هكذا حملات ستستمر للتوعية من مختلف أنواع السرطانات والأمراض المستعصية والمزمنة"، داعيًا الأطباء الموجودين المعنيين بمكافحة سرطان البروستات ولا سيما الجمعية
اللبنانية
للمسالك البولية إلى "إطلاق مبادرة بالتعاون مع وزارة الصحة العامة والبرنامج الوطني لمكافحة السرطان لتفعيل التوعية والوقاية من هذا المرض". وأكد أن "المفاعيل الإيجابية ستكون مزدوجة، أولا على صعيد تقليل المعاناة جراء الإصابة بالمرض وثانيًا على صعيد تخفيض كلف العلاج والإستشفاء".
كذلك توقف ناصر الدين أمام "مخاطر التشهير بالأطباء"، منتقدًا "ما لجأ إليه بعض الإعلام من استغلال حالات إنسانية لأذية سمعة أطباء"، ومؤكدًا أن "الخطأ بشري وقد يحصل ولكن لا يجوز لوسائل الإعلام أن تطلق أحكامًا مسبقة، بل من الواجب حماية الأطباء ليتمكنوا من القيام بأعمالهم على أكمل وجه وتقديم
العون
وخدمة المرضى بحسب رسالتهم الطبية والإنسانية".
مواضيع ذات صلة
"كنا أمام خيارين".. هذا ما قاله وزير الصحة عن ملف مياه "تنورين"
Lebanon 24
"كنا أمام خيارين".. هذا ما قاله وزير الصحة عن ملف مياه "تنورين"
30/11/2025 10:26:19
30/11/2025 10:26:19
Lebanon 24
Lebanon 24
ما جديد قضية مياه الشرب في لبنان؟ هذا ما أعلنه وزير الصحة بالانابة
Lebanon 24
ما جديد قضية مياه الشرب في لبنان؟ هذا ما أعلنه وزير الصحة بالانابة
30/11/2025 10:26:19
30/11/2025 10:26:19
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا الأسبوع أم بعده؟ ماذا قالت "معاريف" عن "تصعيد لبنان"؟
Lebanon 24
هذا الأسبوع أم بعده؟ ماذا قالت "معاريف" عن "تصعيد لبنان"؟
30/11/2025 10:26:19
30/11/2025 10:26:19
Lebanon 24
Lebanon 24
عن لبنان.. هذا آخر ما قاله السفير السعودي
Lebanon 24
عن لبنان.. هذا آخر ما قاله السفير السعودي
30/11/2025 10:26:19
30/11/2025 10:26:19
Lebanon 24
Lebanon 24
وزارة الصحة العامة
وسائل الإعلام
وزارة الصحة
وزير الصحة
اللبنانية
بالمر
العون
تابع
قد يعجبك أيضاً
رزق الناس في خطر.. محال تُقفل وبضائع تُباع على عجل
Lebanon 24
رزق الناس في خطر.. محال تُقفل وبضائع تُباع على عجل
03:15 | 2025-11-30
30/11/2025 03:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تأجيل الانتخابات النيابية.. واقع ام شائعات؟
Lebanon 24
تأجيل الانتخابات النيابية.. واقع ام شائعات؟
03:00 | 2025-11-30
30/11/2025 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"تضمنت مغالطات".. "القوات" ترد على رسالة "الحزب" إلى البابا
Lebanon 24
"تضمنت مغالطات".. "القوات" ترد على رسالة "الحزب" إلى البابا
02:51 | 2025-11-30
30/11/2025 02:51:49
Lebanon 24
Lebanon 24
"المستقبل": "ناطرين سعد"
Lebanon 24
"المستقبل": "ناطرين سعد"
02:45 | 2025-11-30
30/11/2025 02:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"ثقافة المقاهي": هل أصبحت ملجأً للهروب النفسي؟
Lebanon 24
"ثقافة المقاهي": هل أصبحت ملجأً للهروب النفسي؟
02:30 | 2025-11-30
30/11/2025 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
عاجل عن الكهرباء في لبنان.. إليكم ما حصل
Lebanon 24
عاجل عن الكهرباء في لبنان.. إليكم ما حصل
12:41 | 2025-11-29
29/11/2025 12:41:06
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة إستخباراتيّة عن "حزب الله" وطبطبائي.. ضابط إسرائيلي يعلنها!
Lebanon 24
مفاجأة إستخباراتيّة عن "حزب الله" وطبطبائي.. ضابط إسرائيلي يعلنها!
15:31 | 2025-11-29
29/11/2025 03:31:45
Lebanon 24
Lebanon 24
فوضى في قصر العدل.. شتائم وتدافع بين قاضٍ ومستشارته
Lebanon 24
فوضى في قصر العدل.. شتائم وتدافع بين قاضٍ ومستشارته
07:43 | 2025-11-29
29/11/2025 07:43:16
Lebanon 24
Lebanon 24
لم ترصدها رادارات إسرائيل وأميركا.. طائرات حربيّة دخلت إلى بلدٍ عربيّ ما هو نوعها؟
Lebanon 24
لم ترصدها رادارات إسرائيل وأميركا.. طائرات حربيّة دخلت إلى بلدٍ عربيّ ما هو نوعها؟
10:28 | 2025-11-29
29/11/2025 10:28:36
Lebanon 24
Lebanon 24
تحذير إسرائيلي جديد للبنان.. رسالة عاجلة وصلت وهذا مضمونها
Lebanon 24
تحذير إسرائيلي جديد للبنان.. رسالة عاجلة وصلت وهذا مضمونها
13:31 | 2025-11-29
29/11/2025 01:31:06
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
03:15 | 2025-11-30
رزق الناس في خطر.. محال تُقفل وبضائع تُباع على عجل
03:00 | 2025-11-30
تأجيل الانتخابات النيابية.. واقع ام شائعات؟
02:51 | 2025-11-30
"تضمنت مغالطات".. "القوات" ترد على رسالة "الحزب" إلى البابا
02:45 | 2025-11-30
"المستقبل": "ناطرين سعد"
02:30 | 2025-11-30
"ثقافة المقاهي": هل أصبحت ملجأً للهروب النفسي؟
02:17 | 2025-11-30
صور ترصدُ التحضيرات لاستقبال البابا في بيروت.. هكذا بدا المشهد
فيديو
بالفيديو: في الضاحية الجنوبية.. أميركا والصين وروسيا تبحث عن قنبلة إسرائيلية غير منفجرة
Lebanon 24
بالفيديو: في الضاحية الجنوبية.. أميركا والصين وروسيا تبحث عن قنبلة إسرائيلية غير منفجرة
16:03 | 2025-11-29
30/11/2025 10:26:19
Lebanon 24
Lebanon 24
ماريتا الحلاني تكشف كيف أخبرت والدها عاصي بقرار طلاقها.. وهكذا كانت ردة فعله (فيديو)
Lebanon 24
ماريتا الحلاني تكشف كيف أخبرت والدها عاصي بقرار طلاقها.. وهكذا كانت ردة فعله (فيديو)
02:56 | 2025-11-29
30/11/2025 10:26:19
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد أنباء ارتباطه بدينا الشربيني.. فنانة شهيرة تكشف عن علاقتها بكريم عبد العزيز (فيديو)
Lebanon 24
بعد أنباء ارتباطه بدينا الشربيني.. فنانة شهيرة تكشف عن علاقتها بكريم عبد العزيز (فيديو)
02:26 | 2025-11-28
30/11/2025 10:26:19
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24