Advertisement

لبنان

عن "التدخين في لبنان".. هذا ما قاله وزير الصحة

Lebanon 24
29-11-2025 | 12:21
A-
A+
Doc-P-1448615-639000411465367215.jpg
Doc-P-1448615-639000411465367215.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
إفتتح وزير الصحة العامة ركان ناصر الدين مؤتمراً علمياً في كلية العلوم الطبية - جامعة القديس يوسف حول مكافحة سرطان البروستات تحت عنوان "معاً ضد سرطان البروستات".
Advertisement
 

وشدد المؤتمرون على أهمية التوعية والوقاية من هذا المرض الذي يُعد من أكثر السرطانات شيوعًا لدى الرجال، فهو مرض خبيث يتسلل أحيانا بلا عوارض إلى حين بلوغه مرحلة متقدمة من الخطورة، في حين أن العلاجات في مراحله الأولى تسجل نسب نجاح مرتفعة جدا في حال الإكتشاف المبكر.


وأكد الوزير ناصر الدين في الكلمة التي ألقاها أن "الأولوية التي تضعها وزارة الصحة العامة لمرضى السرطان تترجم في سياسات ملموسة وتوسيع لبروتوكولات العلاج بنسبة أربعمئة في المئة وتحديث مستمر للبرنامج الوطني لمكافحة السرطان. كما أعلن أن الوزارة أعادت تفعيل السجل الوطني للسرطان وسيتم نشر الداتا قريباً".


وشدد على أهمية الوقاية من المرض، مؤكدًا أن "الوقاية لا ترتبط فقط بالتشخيص المبكر إنما كذلك بكيفية الحؤول دون الإصابة بالمرض"، معلناً أن "وزارة الصحة تضع ضمن أولوياتها العمل على تطبيق القانون 174 حول منع التدخيل في الأماكن العامة، لتفادي تزايد الإصابات بالسرطان".
 

وقال: "إن تعزيز سياسات مكافحة التبغ وزيادة الوعي يبقيان جزءاً أساسياً من أجندتنا في الوقاية من السرطان. فبينما نروّج للابتكار في التشخيص، علينا أيضاً أن نستثمر في الإجراءات الصحية العامة التي تقلل التعرض للمواد المسرطنة من الأساس".


وبالنسبة إلى التشخيص، أكد ناصر الدين أن "الوزارة تسعى إلى تفعيل هذا الأمر مذكرًا بالحملة التي أطلقتها حول الوقاية من سرطان الثدي والتي تستمر بتقديم صور شعاعية للسيدات اللواتي يتجاوزن الأربعين وذلك على نفقة الوزارة في أكثر من خمسين مستشفى في لبنان"، وقال "إن هكذا حملات ستستمر للتوعية من مختلف أنواع السرطانات والأمراض المستعصية والمزمنة"، داعيًا الأطباء الموجودين المعنيين بمكافحة سرطان البروستات ولا سيما الجمعية اللبنانية للمسالك البولية إلى "إطلاق مبادرة بالتعاون مع وزارة الصحة العامة والبرنامج الوطني لمكافحة السرطان لتفعيل التوعية والوقاية من هذا المرض". وأكد أن "المفاعيل الإيجابية ستكون مزدوجة، أولا على صعيد تقليل المعاناة جراء الإصابة بالمرض وثانيًا على صعيد تخفيض كلف العلاج والإستشفاء".


كذلك توقف ناصر الدين أمام "مخاطر التشهير بالأطباء"، منتقدًا "ما لجأ إليه بعض الإعلام من استغلال حالات إنسانية لأذية سمعة أطباء"، ومؤكدًا أن "الخطأ بشري وقد يحصل ولكن لا يجوز لوسائل الإعلام أن تطلق أحكامًا مسبقة، بل من الواجب حماية الأطباء ليتمكنوا من القيام بأعمالهم على أكمل وجه وتقديم العون وخدمة المرضى بحسب رسالتهم الطبية والإنسانية".

 
مواضيع ذات صلة
"كنا أمام خيارين".. هذا ما قاله وزير الصحة عن ملف مياه "تنورين"
lebanon 24
30/11/2025 10:26:19 Lebanon 24 Lebanon 24
ما جديد قضية مياه الشرب في لبنان؟ هذا ما أعلنه وزير الصحة بالانابة
lebanon 24
30/11/2025 10:26:19 Lebanon 24 Lebanon 24
هذا الأسبوع أم بعده؟ ماذا قالت "معاريف" عن "تصعيد لبنان"؟
lebanon 24
30/11/2025 10:26:19 Lebanon 24 Lebanon 24
عن لبنان.. هذا آخر ما قاله السفير السعودي
lebanon 24
30/11/2025 10:26:19 Lebanon 24 Lebanon 24

وزارة الصحة العامة

وسائل الإعلام

وزارة الصحة

وزير الصحة

اللبنانية

بالمر

العون

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
03:15 | 2025-11-30
03:00 | 2025-11-30
02:51 | 2025-11-30
02:45 | 2025-11-30
02:30 | 2025-11-30
02:17 | 2025-11-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24