أعلنت محطة "تيلي لوميار" الآتي:

الـ"باباموبيلي" وصلت ع تيلي لوميار.. كما كلّ اللّبنانيّين، ها إنّ تيلي لوميار/ نورسات تنتظر وصول البابا لاون الرّابع عشر إلى في زيارة تاريخيّة. وها هي تتهيّأ لمواكبته لحظة بلحظة في كافّة مراحل الزّيارة.

وها هي سيّارة الـ"باباموبيلي" قد وصلت إلى استوديو تيلي لوميار الّذي جُهّز بديكور خاصّ يليق بالعرس الكنسيّ المرتقب.



تيلي لوميار الّتي تواكب بتغطية خاصّة زيارة الأب الأقدس الرّسوليّة الأولى إلى ، ستواصل تغطيتها لزيارته لوطن الرّسالة، إذ ستفتح هواءها في بثّ مباشر متواصل طيلة فترة الزّيارة لغاية الثّاني من ك1/ ديسمبر، مع فريقها الإعلاميّ وضيوفها من رجال الدّين والعلمانيّين الملتزمين بقضايا الكنيسة.