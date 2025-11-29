Advertisement

لبنان

بالصورة.. الـ"بابا موبيلي" وصلت إلى "تيلي لوميار"

Lebanon 24
29-11-2025 | 13:14
أعلنت محطة "تيلي لوميار" الآتي:
 
 
الـ"باباموبيلي" وصلت ع تيلي لوميار.. كما كلّ اللّبنانيّين، ها إنّ تيلي لوميار/ نورسات تنتظر وصول البابا لاون الرّابع عشر إلى لبنان في زيارة تاريخيّة. وها هي تتهيّأ لمواكبته لحظة بلحظة في كافّة مراحل الزّيارة.
وها هي سيّارة الـ"باباموبيلي" قد وصلت إلى استوديو تيلي لوميار الّذي جُهّز بديكور خاصّ يليق بالعرس الكنسيّ المرتقب.
 

تيلي لوميار الّتي تواكب بتغطية خاصّة زيارة الأب الأقدس الرّسوليّة الأولى إلى تركيا، ستواصل تغطيتها لزيارته لوطن الرّسالة، إذ ستفتح هواءها في بثّ مباشر متواصل طيلة فترة الزّيارة لغاية الثّاني من ك1/ ديسمبر، مع فريقها الإعلاميّ وضيوفها من رجال الدّين والعلمانيّين الملتزمين بقضايا الكنيسة.
 

هذا وتلتقي تيلي لوميار عند الثّامنة والنّصف مساءً البطريرك المارونيّ الكاردينال مار بشارة بطرس الرّاعي، يحاوره إيلي عيسى، مسطّرًا أهمّيّة هذه الزّيارة التّاريخيّة ووقعها على الكنيسة والوطن، عشيّة الزّيارة البابويّة، والّتي هي الثّانية في عهد الرّاعي.
كما تبثّ تيلي لوميار مجموعة من الوثائقيّات الخاصّة بالمناسبة الجليلة، إضافة إلى التّرانيم والومضات المرافقة للحدث.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
