لبنان

عشية زيارة البابا إلى لبنان.. دعوة من البطريرك الراعي إلى السياسيين

Lebanon 24
29-11-2025 | 13:17
اعتبر البطريرك مار بشارة بطرس الراعي أنّ زيارة البابا إلى لبنان تحمل رسالة وطنية فهو يخاطب لبنان واللبنانيين ويُبرز قيمة لبنان ودوره وأنّ له مكانة خاصة لدى البابا والكرسي الرسولي.
وقال في حديث لـ"mtv" أنّ الشعب اللبناني يعاني لكنه يبقى دائمًا فوق الجراح واللبنانيون شعب لا يريد أن يموت وهم يواجهون كل شيء والدليل على ذلك أنّه في الحرب الأخيرة لم يُغلق المطار.

وأشار إلى أنّه إذا لم تحقّق زيارة البابا نهضة فليس لها قيمة ولا يجوز أن يأتي البابا إلى لبنان ثم يعود البلد كما كان بعد مغادرته.

ودعا الراعي السياسيين إلى المصالحة وطي الصفحة فزيارة البابا إلى لبنان ليست حدثًا عاديًّا.
