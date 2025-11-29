عشية زيارة البابا إلى لبنان.. دعوة من البطريرك الراعي إلى السياسيين

Advertisement

اعتبر البطريرك أنّ زيارة البابا إلى تحمل رسالة وطنية فهو يخاطب لبنان واللبنانيين ويُبرز قيمة لبنان ودوره وأنّ له مكانة خاصة لدى البابا والكرسي الرسولي.وقال في حديث لـ" " أنّ الشعب اللبناني يعاني لكنه يبقى دائمًا فوق واللبنانيون شعب لا يريد أن يموت وهم يواجهون كل شيء والدليل على ذلك أنّه في الحرب الأخيرة لم يُغلق .وأشار إلى أنّه إذا لم تحقّق زيارة البابا نهضة فليس لها قيمة ولا يجوز أن يأتي البابا إلى لبنان ثم يعود البلد كما كان بعد مغادرته.ودعا السياسيين إلى المصالحة وطي الصفحة فزيارة البابا إلى لبنان ليست حدثًا عاديًّا.