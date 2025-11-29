هذه آخر خطة إسرائيلية للبنان.. قناة في تل أبيب تكشفها

كشفت القناة الـ"13" ، مساء اليوم السبت، أنَّ الجيش عرض على القيادة السياسية خطة لتكثيف هجماته ضدّ " " في .

وذكرت القناة في تقريرٍ ترجمهُ " " أن المهلة التي حددها الرئيس الأميركي لنزع سلاح "حزب الله" ستنتهي نهاية الشهر المُقبل، مشيرة إلى أنه "في نقاشٍ خاص مع رئيس الوزراء ، قدّم الجيش خططاً عملياتية لتكثيف الهجمات ضد الحزب"، وأضافت: "تشيرُ تقديرات المؤسسة الدفاعية إلى أن حزب الله لن يردَّ قريباً على عملية اغتيال رئيس أركانه هيثم طبطبائي الذي استهدفته الماضي، لكن تمَّ رصدُ محاولات لتهريب أسلحة إلى لبنان".