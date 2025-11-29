Advertisement

لبنان

هذه آخر خطة إسرائيلية للبنان.. قناة في تل أبيب تكشفها

ترجمة "لبنان 24"

Lebanon 24
29-11-2025 | 13:22
كشفت القناة الـ"13" الإسرائيلية، مساء اليوم السبت، أنَّ الجيش الإسرائيلي عرض على القيادة السياسية خطة لتكثيف هجماته ضدّ "حزب الله" في لبنان.
وذكرت القناة في تقريرٍ ترجمهُ "لبنان24" أن المهلة التي حددها الرئيس الأميركي دونالد ترامب لنزع سلاح "حزب الله" ستنتهي نهاية الشهر المُقبل، مشيرة إلى أنه "في نقاشٍ خاص مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، قدّم الجيش خططاً عملياتية لتكثيف الهجمات ضد الحزب"، وأضافت: "تشيرُ تقديرات المؤسسة الدفاعية إلى أن حزب الله لن يردَّ قريباً على عملية اغتيال رئيس أركانه هيثم طبطبائي الذي استهدفته إسرائيل يوم الأحد الماضي، لكن تمَّ رصدُ محاولات لتهريب أسلحة إلى لبنان".
 

وتترقب إسرائيل ولبنان زيارة البابا إلى لبنان اعتباراً من يوم الأحد، فيما ترصد تل أبيب محاولات حزب الله لتهريب أسلحة إلى لبنان، وتستعدُّ بخطط عملياتية.
المصدر: ترجمة "لبنان 24"
لبنان

خاص

صحافة أجنبية

بنيامين نتنياهو

دونالد ترامب

الإسرائيلية

الإسرائيلي

يوم الأحد

حزب الله

نتنياهو

ترجمة "لبنان 24"

