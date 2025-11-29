"مبادرة الإنماء والتعاون اللبنانية": لرفع الآذان لحظة وصول البابا

21
تمنت جمعية "مبادرة الإنماء والتعاون
اللبنانية
" على رؤساء الطوائف والمذاهب الإسلامية أن ترفع المساجد والحسينيات الصلوات لحظة وصول قداسة البابا الى
لبنان
ترحيباً بزيارة رأس الكنيسة الكاثوليكية الذي سيبدأ زيارة رعوية تاريخية الى لبنان في اول إطلالة له خارج دولة الفاتيكان.
وقالت الجمعية في بيان لها، اليوم السبت، أنَّ لبنان سيستقبل رجلاً استثنائياً وتستحق ان تكون الترتيبات المتخذة بمستوى هذا الرجل، فهو عبر عن تواضع لا سابق له عندما أبلغ المشرفين على برنامج الزيارة وتحديداً منظمي اللقاء الشامل
الاسلامي
- المسيحي المشترك مع رؤساء وقادة الطوائف جميعها أمام تمثال
الشهداء
في ساحته
وسط بيروت
، بأنه لن يعتلي منصة،
وتمنى أن تكون كرسيه على مستوى واحد مع المدعوين الى اللقاء، وسيجلس مُحاطاً برؤساء الطوائف اللبنانيين الـ 18 في دائرة غير مكتملة تسعة منهم عن يمينه وتسعة آخرين عن شماله تجعلهم في مواجهة المدعوين من رجال دين وعلمانيين.
ونوّه البيان باللقاء الذي سيكون لقاء مميزاً يحمل رسالة وطنية ودينية وكنسية موحدة الى اللبنانيين والعالم،
على أمل
أن تنتهي الزيارة بمثل هذه الرسالة السامية، ذلك أنَّ لبنان يستحق الصفة التي أطلقها عليه البابا القديس بولس السادس عندما قال إنَّ "لبنان أكبر من وطن أنه رسالة".
