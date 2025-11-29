"مبادرة الإنماء والتعاون اللبنانية": لرفع الآذان لحظة وصول البابا

تمنت جمعية "مبادرة الإنماء والتعاون " على رؤساء الطوائف والمذاهب الإسلامية أن ترفع المساجد والحسينيات الصلوات لحظة وصول قداسة البابا الى ترحيباً بزيارة رأس الكنيسة الكاثوليكية الذي سيبدأ زيارة رعوية تاريخية الى لبنان في اول إطلالة له خارج دولة الفاتيكان.

وقالت الجمعية في بيان لها، اليوم السبت، أنَّ لبنان سيستقبل رجلاً استثنائياً وتستحق ان تكون الترتيبات المتخذة بمستوى هذا الرجل، فهو عبر عن تواضع لا سابق له عندما أبلغ المشرفين على برنامج الزيارة وتحديداً منظمي اللقاء الشامل - المسيحي المشترك مع رؤساء وقادة الطوائف جميعها أمام تمثال في ساحته ، بأنه لن يعتلي منصة، وتمنى أن تكون كرسيه على مستوى واحد مع المدعوين الى اللقاء، وسيجلس مُحاطاً برؤساء الطوائف اللبنانيين الـ 18 في دائرة غير مكتملة تسعة منهم عن يمينه وتسعة آخرين عن شماله تجعلهم في مواجهة المدعوين من رجال دين وعلمانيين.