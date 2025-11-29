Advertisement

لبنان

"مبادرة الإنماء والتعاون اللبنانية": لرفع الآذان لحظة وصول البابا

Lebanon 24
29-11-2025 | 14:07
A-
A+
Doc-P-1448641-639000474553167334.jpg
Doc-P-1448641-639000474553167334.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تمنت جمعية "مبادرة الإنماء والتعاون اللبنانية" على رؤساء الطوائف والمذاهب الإسلامية أن ترفع المساجد والحسينيات الصلوات لحظة وصول قداسة البابا الى لبنان ترحيباً بزيارة رأس الكنيسة الكاثوليكية الذي سيبدأ زيارة رعوية تاريخية الى لبنان في اول إطلالة له خارج دولة الفاتيكان. 
Advertisement

وقالت الجمعية في بيان لها، اليوم السبت، أنَّ لبنان سيستقبل رجلاً استثنائياً وتستحق ان تكون الترتيبات المتخذة بمستوى هذا الرجل، فهو عبر عن تواضع لا سابق له عندما أبلغ المشرفين على برنامج الزيارة وتحديداً منظمي اللقاء الشامل الاسلامي - المسيحي المشترك مع رؤساء وقادة الطوائف جميعها أمام تمثال الشهداء في ساحته وسط بيروت، بأنه لن يعتلي منصة، وتمنى أن تكون كرسيه على مستوى واحد مع المدعوين الى اللقاء، وسيجلس مُحاطاً برؤساء الطوائف اللبنانيين الـ 18 في دائرة غير مكتملة تسعة منهم عن يمينه وتسعة آخرين عن شماله تجعلهم في مواجهة المدعوين من رجال دين وعلمانيين. 

ونوّه البيان باللقاء الذي سيكون لقاء مميزاً يحمل رسالة وطنية ودينية وكنسية موحدة الى اللبنانيين والعالم، على أمل أن تنتهي الزيارة بمثل هذه الرسالة السامية، ذلك أنَّ لبنان يستحق الصفة التي أطلقها عليه البابا القديس بولس السادس عندما قال إنَّ "لبنان أكبر من وطن أنه رسالة".
مواضيع ذات صلة
وزارة الخارجية ترعى مبادرة "العودة إلى جذور الأرز" دعمًا لحق المرأة اللبنانية
lebanon 24
30/11/2025 10:27:13 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي يوثّق لحظة استهداف عنصرين من تنظيم "السرايا اللبنانية" في الجنوب (فيديو)
lebanon 24
30/11/2025 10:27:13 Lebanon 24 Lebanon 24
اللبنانية الأولى من مشروع "نساء الشمس": لتمكين المرأة واستدامة المبادرات الاجتماعية
lebanon 24
30/11/2025 10:27:13 Lebanon 24 Lebanon 24
لحظة اغتيال طبطبائي: اسرائيل تريد عرقلة المبادرات
lebanon 24
30/11/2025 10:27:13 Lebanon 24 Lebanon 24

وسط بيروت

اللبنانية

الاسلامي

الإسلام

الحسيني

الشهداء

الاسلام

على أمل

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
03:15 | 2025-11-30
03:00 | 2025-11-30
02:51 | 2025-11-30
02:45 | 2025-11-30
02:30 | 2025-11-30
02:17 | 2025-11-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24