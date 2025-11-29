Advertisement

لبنان

أطفال من غزة يصلون إلى لبنان.. ومخيم يستقبلهم للعلاج

Lebanon 24
29-11-2025 | 15:00
استقبل مخيم البداوي مجموعة من أطفال قطاع غزة الذين وصلوا من أجل تلقي العلاج بعد ان تعرضوا لإصابات مختلفة جراء العدوان الاسرائيلي المستمر على القطاع منذ أكثر من سنتين بعد عملية طوفان الاقصى.
ورحب الأهالي بالأطفال القادمين إلى المخيم وذويهم، أكدوا تقديم ما أمكن من مساعدات معنوية وصحية واجتماعية.
 
 
 
 
