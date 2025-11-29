بيانٌ مهم من "كهرباء لبنان".. إليكم ما جاء فيه

أعلنت مؤسسة " "، مساء السبت، أنه عند الساعة 3:30 ظهر اليوم حصل انخفاض مفاجئ حاد بالتردد (Under Frequency) على الشبكة الكهربائية، ما أدى إلى انقطاع عام للتيار الكهربائي (Blackout).

وذكرت المؤسسة أنَّ "الفرق الفنية في المؤسسة تمكنت من إعادة التغذية الكهربائية تدريجياً بعد إعادة ربط مجموعات الإنتاج في ، إلا أنه، وعند الساعة 6:00 مساءً، وخلال عملية ربط باقي المجموعات الإنتاجية، حصل ارتفاع في التردد (Over Frequency) ما أدى الى انفصال معمل مجدداً عن الشبكة الكهربائية".



وأشارت المؤسسة إلى أنَّ "عملية إدارة وتشغيل الشبكة ومراقبتها بالفعالية المطلوبة من دون (National Control Center - NCC) الذي دُمّر بالكامل خلال انفجار مرفأ في 4 آب 2020، هي صعبة للغاية"، وأضافت: "إن تعمل حالياً على إعادة التغذية الكهربائية تدريجياً".

وأكدت المؤسسة أنها "وبمناسبة زيارة قداسة الحبر الأعظم إلى ستقوم بوضع غالبية مجموعات الإنتاج المتاحة لديها على الشبكة لرفع القدرة الإنتاجية لحدود /900/ ميغاواط، وذلك من أجل رفع مستوى استقرار وثبات الشبكة الكهربائية، كما وأنها ستتخذ إجراءات استثنائية خلال الأيام الثلاثة المقبلة بالتزامن مع هذه الزيارة المباركة والتي قد تنعكس على مستوى التغذية في مختلف المناطق وستفيد بها المواطنين الكرام عندما يلزم".