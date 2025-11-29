Advertisement

لبنان

بيانٌ مهم من "كهرباء لبنان".. إليكم ما جاء فيه

Lebanon 24
29-11-2025 | 15:22
أعلنت مؤسسة "كهرباء لبنان"، مساء السبت، أنه عند الساعة 3:30 من بعد ظهر اليوم حصل انخفاض مفاجئ حاد بالتردد (Under Frequency) على الشبكة الكهربائية، ما أدى إلى انقطاع عام للتيار الكهربائي (Blackout).
وذكرت المؤسسة أنَّ "الفرق الفنية في المؤسسة تمكنت من إعادة التغذية الكهربائية تدريجياً بعد إعادة ربط مجموعات الإنتاج في معمل الزهراني، إلا أنه، وعند الساعة 6:00 مساءً، وخلال عملية ربط باقي المجموعات الإنتاجية، حصل ارتفاع في التردد (Over Frequency) ما أدى الى انفصال معمل الزهراني مجدداً عن الشبكة الكهربائية".
 

وأشارت المؤسسة إلى أنَّ "عملية إدارة وتشغيل الشبكة ومراقبتها بالفعالية المطلوبة من دون مركز التحكم الوطني (National Control Center - NCC) الذي دُمّر بالكامل خلال انفجار مرفأ بيروت في 4 آب 2020، هي صعبة للغاية"، وأضافت: "إن مؤسسة كهرباء لبنان تعمل حالياً على إعادة التغذية الكهربائية تدريجياً".
 
 
وأكدت المؤسسة أنها "وبمناسبة زيارة قداسة الحبر الأعظم إلى لبنان ستقوم بوضع غالبية مجموعات الإنتاج المتاحة لديها على الشبكة لرفع القدرة الإنتاجية لحدود /900/ ميغاواط، وذلك من أجل رفع مستوى استقرار وثبات الشبكة الكهربائية، كما وأنها ستتخذ إجراءات استثنائية خلال الأيام الثلاثة المقبلة بالتزامن مع هذه الزيارة المباركة والتي قد تنعكس على مستوى التغذية في مختلف المناطق اللبنانية وستفيد بها المواطنين الكرام عندما يلزم".
 
 
 

جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24