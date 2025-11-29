21
لبنان
خبرٌ عن بهاء الحريري.. ومكتبه الإعلامي ينفيه
Lebanon 24
29-11-2025
|
15:43
A-
A+
نفى المكتب الاعلامي لبهاء
رفيق الحريري
، خبراً يتحدث تهرب الأخير من دفع بدلات إيجار متوجبة عليه.
وفي بيان له، قال
الحريري
:
"يتمّ التّداول عبر مواقع التواصل الإجتماعي، لا سيّما من خلال بعض الحسابات المشبوهة، بخبرٍ لا يمكن وصفه إلّا بالمُفبرك والسّخيف، يُزعم من خلاله أنّ "
بهاء رفيق الحريري
تهرّب من دفع بدلات إيجار مُتوجّبة بذمّته. لا يُخفى على أيّ مُتأنٍّ مُتبصّر أنّ نشر مثل هذه الأخبار المُغرضة لا يهدف إلّا إلى النّيل من سُمعة ومكانة بهاء رفيق الحريري الإجتماعيّة والسّياسية المعروفة، وهو الذي يشهد له ماضيه وحاضره على تشريفه لكافّة إلتزاماته. فضلاً عن أنّ تلفيق تلك الشائعات والترويج لها، يندرجان بوضوح ضمن إطار مُحاولة إبتزاز بائسة وجبانة من قبل من يقف وراءها، مُختبئاً خلف شاشات الهواتف وبعض الأبواق الرّخيصة، دون أن تكون لديه الجرأة الكافية للإعلان عن نفسه".
وتابع: "إنّ
بهاء الحريري
، النجل الأكبر للرّئيس
الشهيد رفيق الحريري
، والسّائر على خطاه في إيمانه المُطلق بدولة المُؤسّسات والقانون، لن ينجرّ إلى سجالات مكشوفة الأهداف، وهو يُعوّل حصراً على عدالة
القضاء
اللّبناني لكشف الحقائق وإحقاق الحقّ ومُحاسبة كلّ مُرتكب ومُحرّض على هذه الإفتراءات".
