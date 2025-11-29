خبرٌ عن بهاء الحريري.. ومكتبه الإعلامي ينفيه

نفى المكتب الاعلامي لبهاء ، خبراً يتحدث تهرب الأخير من دفع بدلات إيجار متوجبة عليه.

وفي بيان له، قال : "يتمّ التّداول عبر مواقع التواصل الإجتماعي، لا سيّما من خلال بعض الحسابات المشبوهة، بخبرٍ لا يمكن وصفه إلّا بالمُفبرك والسّخيف، يُزعم من خلاله أنّ " تهرّب من دفع بدلات إيجار مُتوجّبة بذمّته. لا يُخفى على أيّ مُتأنٍّ مُتبصّر أنّ نشر مثل هذه الأخبار المُغرضة لا يهدف إلّا إلى النّيل من سُمعة ومكانة بهاء رفيق الحريري الإجتماعيّة والسّياسية المعروفة، وهو الذي يشهد له ماضيه وحاضره على تشريفه لكافّة إلتزاماته. فضلاً عن أنّ تلفيق تلك الشائعات والترويج لها، يندرجان بوضوح ضمن إطار مُحاولة إبتزاز بائسة وجبانة من قبل من يقف وراءها، مُختبئاً خلف شاشات الهواتف وبعض الأبواق الرّخيصة، دون أن تكون لديه الجرأة الكافية للإعلان عن نفسه".