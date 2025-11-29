21
o
بيروت
20
o
طرابلس
20
o
صور
23
o
جبيل
19
o
صيدا
22
o
جونية
17
o
النبطية
14
o
زحلة
15
o
بعلبك
2
o
بشري
14
o
بيت الدين
12
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
تفاؤل حذر بتحرك ديبلوماسي يلجم التصعيد
Lebanon 24
29-11-2025
|
23:08
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتبت "الديار":
أوساط وزارية وديبلوماسية، اكدت أن ما بعد زيارة البابا إلى
لبنان
، سيكون كما قبلها، لجهة
التزام
الجميع بسقف قواعد الاشتباك الحالية، في وقت يواصل فيه الجيش تنفيذ خطة "حصر السلاح" جنوب نهر الليطاني، كاشفة انه بعيداً عن كل ما رافق زيارة
وزير الخارجية
المصري بدر عبد العاطي الأخيرة إلى
بيروت
، من لغط و"نقل كلام" حول حرب إسرائيلية وشيكة، فان الايام المقبلة ستشهد حركة ديبلوماسية باتجاه بيروت، بهدف تحديد خريطة طريق للجم أي تدهور أمني والسعي لوقف الاعتداءات
الإسرائيلية
، وتسريع خطة حصر السلاح بيد الشرعية
اللبنانية
.
Advertisement
وتتابع الأوساط، نقلاً عن مسؤول رفيع، أن التهويل بحتمية الحرب، يندرج في سياق الحرب النفسية التي تمارسها تل ابيب، بالتزامن، ضد السلطة والشعب اللبنانيين، ملمحة إلى أن الضغط بالنار والاعتداءات اليومية، يمكن ان يكون وسيلة تفاوض، من أجل تحقيق المكاسب الديبلوماسية، ما يطرح أكثر من احتمال حول ما ينتظر لبنان في الأسابيع المقبلة، خصوصا ان الوزير المصري أكد أمام شخصية رفيعة أن "أحداً في العالم لا يمكنه الجزم حول ما يمكن ان تقوم به اسرائيل"، مؤكدة أن عبد العاطي، "لم يهول كما انه لم يطمئن" المعنيين.
وكتب وجدي العريضي في "النهار": يطغى الحديث عن إمكان تجدد الحرب على حياة اللبنانيين اليومية، وثمة قلق وهواجس من قيام
إسرائيل
بعمل عسكري كبير، وهو ما يتبدى من خلال زيارات بعض الموفدين الدوليين والعرب، وآخرهم وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، وقد أجمعت كل المعطيات على أنه أطلع المسؤولين اللبنانيين على ما تملكه مصر من معلومات عن تحضير إسرائيل لعدوان، وهذا ما ظهر جليا من خلال التقارير الديبلوماسية الغربية والعربية.
ولعلّ الأهم يتمثل في مواقف القادة الإسرائيليين الذين يهددون ويتوعدون. في ضوء ذلك، لم يعد سرّا أن إسرائيل ستوجه موجة من الضربات لـ"
حزب الله
"، الأمر الذي أقر به رئيس الوزراء
الإسرائيلي
بنيامين نتنياهو، معطوفا على ما يقوله
وزير الدفاع
وكل التقارير الأميركية وما لدى بعض المسؤولين اللبنانيين من صداقات مع جهات خارجية.
السيناريو يشي بأن الحرب آتية لا محالة، على الرغم من أن هناك سباقا محموما بين الديبلوماسية والحرب.
مواضيع ذات صلة
مصادر إسرائيلية عن اتفاق غزة: تفاؤل حذر في أوساط الوفد المفاوض الإسرائيلي
Lebanon 24
مصادر إسرائيلية عن اتفاق غزة: تفاؤل حذر في أوساط الوفد المفاوض الإسرائيلي
30/11/2025 10:29:05
30/11/2025 10:29:05
Lebanon 24
Lebanon 24
حذر من إحتمال التصعيد
Lebanon 24
حذر من إحتمال التصعيد
30/11/2025 10:29:05
30/11/2025 10:29:05
Lebanon 24
Lebanon 24
تحركات ديبلوماسية مرتقبة ولبنان يواجه القضم الإسرائيلي الجديد بشكوى عاجلة
Lebanon 24
تحركات ديبلوماسية مرتقبة ولبنان يواجه القضم الإسرائيلي الجديد بشكوى عاجلة
30/11/2025 10:29:05
30/11/2025 10:29:05
Lebanon 24
Lebanon 24
رسالة تفاؤل من عاصي الحلاني.. اليكم ما نشره
Lebanon 24
رسالة تفاؤل من عاصي الحلاني.. اليكم ما نشره
30/11/2025 10:29:05
30/11/2025 10:29:05
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الخارجية
وزير الدفاع
الإسرائيلية
الإسرائيلي
اللبنانية
حزب الله
التزام
تابع
قد يعجبك أيضاً
المفتي إمام من سيدني: طرابلس والشمال ما زالا يفتقران إلى الإنماء المتوازن
Lebanon 24
المفتي إمام من سيدني: طرابلس والشمال ما زالا يفتقران إلى الإنماء المتوازن
03:26 | 2025-11-30
30/11/2025 03:26:20
Lebanon 24
Lebanon 24
رزق الناس في خطر.. محال تُقفل وبضائع تُباع على عجل
Lebanon 24
رزق الناس في خطر.. محال تُقفل وبضائع تُباع على عجل
03:15 | 2025-11-30
30/11/2025 03:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تأجيل الانتخابات النيابية.. واقع ام شائعات؟
Lebanon 24
تأجيل الانتخابات النيابية.. واقع ام شائعات؟
03:00 | 2025-11-30
30/11/2025 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"تضمنت مغالطات".. "القوات" ترد على رسالة "الحزب" إلى البابا
Lebanon 24
"تضمنت مغالطات".. "القوات" ترد على رسالة "الحزب" إلى البابا
02:51 | 2025-11-30
30/11/2025 02:51:49
Lebanon 24
Lebanon 24
"المستقبل": "ناطرين سعد"
Lebanon 24
"المستقبل": "ناطرين سعد"
02:45 | 2025-11-30
30/11/2025 02:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
عاجل عن الكهرباء في لبنان.. إليكم ما حصل
Lebanon 24
عاجل عن الكهرباء في لبنان.. إليكم ما حصل
12:41 | 2025-11-29
29/11/2025 12:41:06
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة إستخباراتيّة عن "حزب الله" وطبطبائي.. ضابط إسرائيلي يعلنها!
Lebanon 24
مفاجأة إستخباراتيّة عن "حزب الله" وطبطبائي.. ضابط إسرائيلي يعلنها!
15:31 | 2025-11-29
29/11/2025 03:31:45
Lebanon 24
Lebanon 24
فوضى في قصر العدل.. شتائم وتدافع بين قاضٍ ومستشارته
Lebanon 24
فوضى في قصر العدل.. شتائم وتدافع بين قاضٍ ومستشارته
07:43 | 2025-11-29
29/11/2025 07:43:16
Lebanon 24
Lebanon 24
لم ترصدها رادارات إسرائيل وأميركا.. طائرات حربيّة دخلت إلى بلدٍ عربيّ ما هو نوعها؟
Lebanon 24
لم ترصدها رادارات إسرائيل وأميركا.. طائرات حربيّة دخلت إلى بلدٍ عربيّ ما هو نوعها؟
10:28 | 2025-11-29
29/11/2025 10:28:36
Lebanon 24
Lebanon 24
تحذير إسرائيلي جديد للبنان.. رسالة عاجلة وصلت وهذا مضمونها
Lebanon 24
تحذير إسرائيلي جديد للبنان.. رسالة عاجلة وصلت وهذا مضمونها
13:31 | 2025-11-29
29/11/2025 01:31:06
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
03:26 | 2025-11-30
المفتي إمام من سيدني: طرابلس والشمال ما زالا يفتقران إلى الإنماء المتوازن
03:15 | 2025-11-30
رزق الناس في خطر.. محال تُقفل وبضائع تُباع على عجل
03:00 | 2025-11-30
تأجيل الانتخابات النيابية.. واقع ام شائعات؟
02:51 | 2025-11-30
"تضمنت مغالطات".. "القوات" ترد على رسالة "الحزب" إلى البابا
02:45 | 2025-11-30
"المستقبل": "ناطرين سعد"
02:30 | 2025-11-30
"ثقافة المقاهي": هل أصبحت ملجأً للهروب النفسي؟
فيديو
بالفيديو: في الضاحية الجنوبية.. أميركا والصين وروسيا تبحث عن قنبلة إسرائيلية غير منفجرة
Lebanon 24
بالفيديو: في الضاحية الجنوبية.. أميركا والصين وروسيا تبحث عن قنبلة إسرائيلية غير منفجرة
16:03 | 2025-11-29
30/11/2025 10:29:05
Lebanon 24
Lebanon 24
ماريتا الحلاني تكشف كيف أخبرت والدها عاصي بقرار طلاقها.. وهكذا كانت ردة فعله (فيديو)
Lebanon 24
ماريتا الحلاني تكشف كيف أخبرت والدها عاصي بقرار طلاقها.. وهكذا كانت ردة فعله (فيديو)
02:56 | 2025-11-29
30/11/2025 10:29:05
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد أنباء ارتباطه بدينا الشربيني.. فنانة شهيرة تكشف عن علاقتها بكريم عبد العزيز (فيديو)
Lebanon 24
بعد أنباء ارتباطه بدينا الشربيني.. فنانة شهيرة تكشف عن علاقتها بكريم عبد العزيز (فيديو)
02:26 | 2025-11-28
30/11/2025 10:29:05
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24