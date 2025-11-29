تفاؤل حذر بتحرك ديبلوماسي يلجم التصعيد

كتبت "الديار":

أوساط وزارية وديبلوماسية، اكدت أن ما بعد زيارة البابا إلى ، سيكون كما قبلها، لجهة الجميع بسقف قواعد الاشتباك الحالية، في وقت يواصل فيه الجيش تنفيذ خطة "حصر السلاح" جنوب نهر الليطاني، كاشفة انه بعيداً عن كل ما رافق زيارة المصري بدر عبد العاطي الأخيرة إلى ، من لغط و"نقل كلام" حول حرب إسرائيلية وشيكة، فان الايام المقبلة ستشهد حركة ديبلوماسية باتجاه بيروت، بهدف تحديد خريطة طريق للجم أي تدهور أمني والسعي لوقف الاعتداءات ، وتسريع خطة حصر السلاح بيد الشرعية .

وتتابع الأوساط، نقلاً عن مسؤول رفيع، أن التهويل بحتمية الحرب، يندرج في سياق الحرب النفسية التي تمارسها تل ابيب، بالتزامن، ضد السلطة والشعب اللبنانيين، ملمحة إلى أن الضغط بالنار والاعتداءات اليومية، يمكن ان يكون وسيلة تفاوض، من أجل تحقيق المكاسب الديبلوماسية، ما يطرح أكثر من احتمال حول ما ينتظر لبنان في الأسابيع المقبلة، خصوصا ان الوزير المصري أكد أمام شخصية رفيعة أن "أحداً في العالم لا يمكنه الجزم حول ما يمكن ان تقوم به اسرائيل"، مؤكدة أن عبد العاطي، "لم يهول كما انه لم يطمئن" المعنيين.



وكتب وجدي العريضي في "النهار": يطغى الحديث عن إمكان تجدد الحرب على حياة اللبنانيين اليومية، وثمة قلق وهواجس من قيام بعمل عسكري كبير، وهو ما يتبدى من خلال زيارات بعض الموفدين الدوليين والعرب، وآخرهم وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، وقد أجمعت كل المعطيات على أنه أطلع المسؤولين اللبنانيين على ما تملكه مصر من معلومات عن تحضير إسرائيل لعدوان، وهذا ما ظهر جليا من خلال التقارير الديبلوماسية الغربية والعربية.

ولعلّ الأهم يتمثل في مواقف القادة الإسرائيليين الذين يهددون ويتوعدون. في ضوء ذلك، لم يعد سرّا أن إسرائيل ستوجه موجة من الضربات لـ" "، الأمر الذي أقر به رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، معطوفا على ما يقوله وكل التقارير الأميركية وما لدى بعض المسؤولين اللبنانيين من صداقات مع جهات خارجية.