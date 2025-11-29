خلافات بين عون واللجنة الكنسية لزيارة البابا؟

كتبت "نداء الوطن":

أفاد مصدر كنسي متابع عن كثب لتحضيرات زيارة قداسة البابا، بأنّ كل ما يُشاع في الساعات الأخيرة عن خلافات بين اللجنة الوطنية المنظِّمة، ولا سيّما بين السيدة الأولى نعمت عون واللجنة الكنسيّة المكلّفة متابعة الملف، هو عارٍ من الصحّة، بل على العكس تمامًا ممّا يُروَّج له.

Advertisement

وأوضح أنّ وتيرة الاجتماعات تكثّفت في في الأيّام والساعات الماضية، لأنّ السيدة الأولى تدير من هناك بحكم رئاستها للجنة الوطنية لزيارة الحبر الأعظم، وهذا أمر طبيعي ومنطقي ضمن هيكلية العمل الرسمي.



وشدّد المصدر الكنسي نفسه، على أنّ هذه الأحاديث لا تعدو كونها محاولات مكشوفة لتشويه المناخ الإيجابي السائد حول التحضيرات واستقبال الضيف الكبير. وأكّد في المقابل، أنّ الملاحظات التي تبديها دوائر الكرسي الرسولي حيال بعض التفاصيل التنظيمية، تأتي في الإطار المعهود لحرص على احترام الخاص به، وهو نفسه الذي يُعتمد في مختلف الزيارات الرسولية التي يجريها الحبر الأعظم إلى دول العالم.



وكانت السيدة نعمت عون قالت إن قداسة البابا آتٍ إلى ليُقدّم دعوة صادقة للسلام وترميم الثقة بين أبناء الوطن والتأكيد أنّ لبنان مهما اشتدت أزماته يبقى أرض الرجاء ورسالة الأمل.



وأضافت في حديث إلى الزميل رامي نصار عبر قناة الـ" " أننا نرحّب بقداسته باسم كل عائلة لبنانية ونضع أمامه صورة شعب مُتعب لكنه ثابت متألم لكنّه لا يتخلّى عن حبه للخير والحياة.



وقالت: "نؤكد أنّ لبنان بقوّة ناسه وإيمانهم قادر أن ينهض ويُعيد لنفسه الدور الذي يستحقه في المنطقة والعالم".

