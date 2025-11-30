21
o
بيروت
20
o
طرابلس
20
o
صور
23
o
جبيل
19
o
صيدا
22
o
جونية
17
o
النبطية
14
o
زحلة
15
o
بعلبك
2
o
بشري
14
o
بيت الدين
12
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
بلبلة في سن الفيل.. ما علاقة وفيق صفا؟
Lebanon 24
30-11-2025
|
00:37
A-
A+
photos
0
A+
A-
ضجة كبيرة
أثيرت خلال الساعات الماضية عقب انتشار صورة لكتاب عبر مواقع التواصل الإجتماعي، وجهه مالكو وسكان الأبنية المجاورة لمبنى مارك
شمعون
- شارع فايز شاوول إلى بلدية
سن الفيل
، يفيدُ بأن أعضاء من "
حزب الله
" يقيمون ضمن المبنى المذكور.
Advertisement
الكتاب يقولُ أيضاً إنَّ المسؤول الأمني
وفيق صفا
يقيمُ في المبنى ويتردد إليه في أوقاتٍ مُتفرقة مع مُرافقيه المدججين بالسلاح الذين يقفلون الشارع ويتحققون من هوية المارة، وفق الكتاب.
ويشير الكتاب إلى أنّ سكن صفا ومرافقيه وعائلاتهم في بعض الشقق المؤجرة في مبنى مارك شمعون، يجعلهم هدفاً في أي وقت لعدوان إسرائيلي، الأمر الذي يُشكل خطراً على سلامة سكان الشارع والمارة ويعرضهم بصورة حتمية عند أي استهداف لضرر أكيد يطال حياتهم وممتلكاتهم.
البلدية ترد
بدورها، أصدرت بلدية سن الفيل بياناً قالت فيه إن الكتاب المذكور لم يُقدم ولم يُسجل في قلم البلدية لغاية تاريخ 29 تشرين الثاني 2025، مشيرة إلى أن رئيس البلدية وفور شيوع الخبر، قام بالاتصالات اللازمة مع الأجهزة المختصة لمعالجة الأمر ضمن صلاحياتهم.
وتمنت البلدية عدم نشر الأخبار قبل التأكد من صحة الوقائع حفاظاً على السلامة العامة.
مواضيع ذات صلة
سامي الجميّل رداً على وفيق صفا: ليش أي متى سألتوا رأي الحكومة انتو؟
Lebanon 24
سامي الجميّل رداً على وفيق صفا: ليش أي متى سألتوا رأي الحكومة انتو؟
30/11/2025 10:29:31
30/11/2025 10:29:31
Lebanon 24
Lebanon 24
التحكم المروري: حركة المرور كثيفة على بولفار سن الفيل باتجاه نهر الموت
Lebanon 24
التحكم المروري: حركة المرور كثيفة على بولفار سن الفيل باتجاه نهر الموت
30/11/2025 10:29:31
30/11/2025 10:29:31
Lebanon 24
Lebanon 24
"التحكم المروري": قتيل نتيجة تصادم بين 4 سيارات على بولفار سن الفيل باتجاه الصالومي
Lebanon 24
"التحكم المروري": قتيل نتيجة تصادم بين 4 سيارات على بولفار سن الفيل باتجاه الصالومي
30/11/2025 10:29:31
30/11/2025 10:29:31
Lebanon 24
Lebanon 24
عن نصرالله ووفيق صفا.. تقريرٌ إسرائيليّ يتحدث!
Lebanon 24
عن نصرالله ووفيق صفا.. تقريرٌ إسرائيليّ يتحدث!
30/11/2025 10:29:31
30/11/2025 10:29:31
Lebanon 24
Lebanon 24
ضجة كبيرة
حزب الله
إسرائيل
شمعون
أخبار
دوان
تابع
قد يعجبك أيضاً
المفتي إمام من سيدني: طرابلس والشمال ما زالا يفتقران إلى الإنماء المتوازن
Lebanon 24
المفتي إمام من سيدني: طرابلس والشمال ما زالا يفتقران إلى الإنماء المتوازن
03:26 | 2025-11-30
30/11/2025 03:26:20
Lebanon 24
Lebanon 24
رزق الناس في خطر.. محال تُقفل وبضائع تُباع على عجل
Lebanon 24
رزق الناس في خطر.. محال تُقفل وبضائع تُباع على عجل
03:15 | 2025-11-30
30/11/2025 03:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تأجيل الانتخابات النيابية.. واقع ام شائعات؟
Lebanon 24
تأجيل الانتخابات النيابية.. واقع ام شائعات؟
03:00 | 2025-11-30
30/11/2025 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"تضمنت مغالطات".. "القوات" ترد على رسالة "الحزب" إلى البابا
Lebanon 24
"تضمنت مغالطات".. "القوات" ترد على رسالة "الحزب" إلى البابا
02:51 | 2025-11-30
30/11/2025 02:51:49
Lebanon 24
Lebanon 24
"المستقبل": "ناطرين سعد"
Lebanon 24
"المستقبل": "ناطرين سعد"
02:45 | 2025-11-30
30/11/2025 02:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
عاجل عن الكهرباء في لبنان.. إليكم ما حصل
Lebanon 24
عاجل عن الكهرباء في لبنان.. إليكم ما حصل
12:41 | 2025-11-29
29/11/2025 12:41:06
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة إستخباراتيّة عن "حزب الله" وطبطبائي.. ضابط إسرائيلي يعلنها!
Lebanon 24
مفاجأة إستخباراتيّة عن "حزب الله" وطبطبائي.. ضابط إسرائيلي يعلنها!
15:31 | 2025-11-29
29/11/2025 03:31:45
Lebanon 24
Lebanon 24
فوضى في قصر العدل.. شتائم وتدافع بين قاضٍ ومستشارته
Lebanon 24
فوضى في قصر العدل.. شتائم وتدافع بين قاضٍ ومستشارته
07:43 | 2025-11-29
29/11/2025 07:43:16
Lebanon 24
Lebanon 24
لم ترصدها رادارات إسرائيل وأميركا.. طائرات حربيّة دخلت إلى بلدٍ عربيّ ما هو نوعها؟
Lebanon 24
لم ترصدها رادارات إسرائيل وأميركا.. طائرات حربيّة دخلت إلى بلدٍ عربيّ ما هو نوعها؟
10:28 | 2025-11-29
29/11/2025 10:28:36
Lebanon 24
Lebanon 24
تحذير إسرائيلي جديد للبنان.. رسالة عاجلة وصلت وهذا مضمونها
Lebanon 24
تحذير إسرائيلي جديد للبنان.. رسالة عاجلة وصلت وهذا مضمونها
13:31 | 2025-11-29
29/11/2025 01:31:06
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
03:26 | 2025-11-30
المفتي إمام من سيدني: طرابلس والشمال ما زالا يفتقران إلى الإنماء المتوازن
03:15 | 2025-11-30
رزق الناس في خطر.. محال تُقفل وبضائع تُباع على عجل
03:00 | 2025-11-30
تأجيل الانتخابات النيابية.. واقع ام شائعات؟
02:51 | 2025-11-30
"تضمنت مغالطات".. "القوات" ترد على رسالة "الحزب" إلى البابا
02:45 | 2025-11-30
"المستقبل": "ناطرين سعد"
02:30 | 2025-11-30
"ثقافة المقاهي": هل أصبحت ملجأً للهروب النفسي؟
فيديو
بالفيديو: في الضاحية الجنوبية.. أميركا والصين وروسيا تبحث عن قنبلة إسرائيلية غير منفجرة
Lebanon 24
بالفيديو: في الضاحية الجنوبية.. أميركا والصين وروسيا تبحث عن قنبلة إسرائيلية غير منفجرة
16:03 | 2025-11-29
30/11/2025 10:29:31
Lebanon 24
Lebanon 24
ماريتا الحلاني تكشف كيف أخبرت والدها عاصي بقرار طلاقها.. وهكذا كانت ردة فعله (فيديو)
Lebanon 24
ماريتا الحلاني تكشف كيف أخبرت والدها عاصي بقرار طلاقها.. وهكذا كانت ردة فعله (فيديو)
02:56 | 2025-11-29
30/11/2025 10:29:31
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد أنباء ارتباطه بدينا الشربيني.. فنانة شهيرة تكشف عن علاقتها بكريم عبد العزيز (فيديو)
Lebanon 24
بعد أنباء ارتباطه بدينا الشربيني.. فنانة شهيرة تكشف عن علاقتها بكريم عبد العزيز (فيديو)
02:26 | 2025-11-28
30/11/2025 10:29:31
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24