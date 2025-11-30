تقارب الكتائب - سعيد

لفت مصدر معني بالانتخابات النيابية إلى أن انسجاماً سياسياً وانتخابياً ورؤيوياً للمرحلة المقبلة نضج وتعزز بتحالف سياسي وانتخابي سيُعلن عنه قريباً بين " " والأمين العام السابق لـ"قوى من آذار" الدكتور فارس سعيد.

Advertisement



ولفت المصدر إلى أن لم يستغرق وقتاً طويلاً بين الجانبين لإتمام الاتفاق لما لسعيد من مسار سياسي ونضالي طويل إلى جانب ، وخاصة في فترة "لقاء قرنة شهوان" مع الوزير الشهيد الجميل، كما في "انتفاضة " وكل المراحل والحقبات "السيادية" السابقة.

