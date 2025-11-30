Advertisement

لبنان

تقارب الكتائب - سعيد

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
30-11-2025 | 01:15
A-
A+

Doc-P-1448720-639000864682530177.jpg
Doc-P-1448720-639000864682530177.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
لفت مصدر جبيلي معني بالانتخابات النيابية إلى أن انسجاماً سياسياً وانتخابياً ورؤيوياً للمرحلة المقبلة نضج وتعزز بتحالف سياسي وانتخابي سيُعلن عنه قريباً بين "حزب الكتائب اللبنانية" والأمين العام السابق لـ"قوى الرابع عشر من آذار" الدكتور فارس سعيد. 
Advertisement
 

ولفت المصدر إلى أن النقاش لم يستغرق وقتاً طويلاً بين الجانبين لإتمام الاتفاق لما لسعيد من مسار سياسي ونضالي طويل إلى جانب الكتائب، وخاصة في فترة "لقاء قرنة شهوان" مع الوزير الشهيد بيار الجميل، كما في "انتفاضة الاستقلال" وكل المراحل والحقبات "السيادية" السابقة.

المصدر: خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
البحرية الباكستانية تضبط مخدّرات بقيمة تقارب مليار دولار في بحر العرب
lebanon 24
30/11/2025 10:30:00 Lebanon 24 Lebanon 24
هل القلق من تقارب عون مع حزب الله مُبرّر؟
lebanon 24
30/11/2025 10:30:00 Lebanon 24 Lebanon 24
سعيد: زيارة البابا تأكيد لحضور المسيحيين في أرضهم
lebanon 24
30/11/2025 10:30:00 Lebanon 24 Lebanon 24
البابا لاوون الرابع عشر: سعيد جداً لزيارة لبنان
lebanon 24
30/11/2025 10:30:00 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

حزب الكتائب اللبنانية

الأمين العام

الرابع عشر

الاستقلال

اللبنانية

الكتائب

النقاش

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
03:26 | 2025-11-30
03:15 | 2025-11-30
03:00 | 2025-11-30
02:51 | 2025-11-30
02:45 | 2025-11-30
02:30 | 2025-11-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24