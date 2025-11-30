تقارب الكتائب - سعيد

21
خاص "لبنان 24"
لفت مصدر
جبيلي
معني بالانتخابات النيابية إلى أن انسجاماً سياسياً وانتخابياً ورؤيوياً للمرحلة المقبلة نضج وتعزز بتحالف سياسي وانتخابي سيُعلن عنه قريباً بين "
حزب الكتائب اللبنانية
" والأمين العام السابق لـ"قوى
الرابع عشر
من آذار" الدكتور فارس سعيد.
ولفت المصدر إلى أن
النقاش
لم يستغرق وقتاً طويلاً بين الجانبين لإتمام الاتفاق لما لسعيد من مسار سياسي ونضالي طويل إلى جانب
الكتائب
، وخاصة في فترة "لقاء قرنة شهوان" مع الوزير الشهيد
بيار
الجميل، كما في "انتفاضة
الاستقلال
" وكل المراحل والحقبات "السيادية" السابقة.
خاص "لبنان 24"
