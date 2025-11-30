Advertisement

لبنان

في شبعا.. طائرة مسيرة إسرائيلية تستهدفُ سيارة

Lebanon 24
30-11-2025 | 01:06
استهدفت طائرة مسيرة إسرائيليّة، صباح الأحد، سيارة رباعية الدفع وحفارة في حي الوسطاني في شبعا - جنوب لبنان.
وذكرت المعلومات أنَّ الغارة لم تُسفر عن سقوط إصابات.
 
 
 
جنوب لبنان

صباح الأحد

إسرائيل

شبعا

طاني

