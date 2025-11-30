خلال الليل.. هذا ما شهدتهُ الكهرباء

عُلم أن الفرق الفنية التابعة لمؤسسة " " عملت طيلة فترة الليلة الماضية على ربط كافة المعامل بالشبكة العامة بعدما حصل عُطل أدى إلى انفصالها عنها وبالتالي حدوث انقطاعٍ شامل للكهرباء.

وقالت مصادر لـ" " إنَّ الفرق الفنية نجحت ليلاً في إعادة الكهربائي إلى الشبكة بأسرع وقتٍ ممكن لتأمين استقرارها وعدم حصول أي انفصالٍ جديد مُفاجئ، وقد انعكس ذلك في عودة الكهرباء إلى مناطق واسعة وعديدة لاسيما مع منتصف ليل السبت - الأحد.