لبنان
خلال الليل.. هذا ما شهدتهُ الكهرباء
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
30-11-2025
|
01:30
A-
A+
عُلم أن الفرق الفنية التابعة لمؤسسة "
كهرباء لبنان
" عملت طيلة فترة الليلة الماضية على ربط كافة المعامل بالشبكة العامة بعدما حصل عُطل أدى إلى انفصالها عنها وبالتالي حدوث انقطاعٍ شامل للكهرباء.
وقالت مصادر
مؤسسة الكهرباء
لـ
"
لبنان24
"
إنَّ الفرق الفنية نجحت ليلاً في إعادة
التيار
الكهربائي إلى الشبكة بأسرع وقتٍ ممكن لتأمين استقرارها وعدم حصول أي انفصالٍ جديد مُفاجئ، وقد انعكس ذلك في عودة الكهرباء إلى مناطق واسعة وعديدة لاسيما مع منتصف ليل السبت - الأحد.
ومساء السبت، أعلنت المؤسسة أنها "وبمناسبة زيارة قداسة الحبر الأعظم إلى
لبنان
ستقوم بوضع غالبية مجموعات الإنتاج المتاحة لديها على الشبكة لرفع القدرة الإنتاجية لحدود /900/ ميغاواط، وذلك من أجل رفع مستوى استقرار وثبات الشبكة الكهربائية، كما وأنها ستتخذ إجراءات استثنائية خلال الأيام الثلاثة المقبلة بالتزامن مع هذه الزيارة المباركة والتي قد تنعكس على مستوى التغذية في مختلف المناطق
اللبنانية
وستفيد بها المواطنين الكرام عندما يلزم".
المصدر:
خاص "لبنان 24"
عن الكاتب
خاص "لبنان 24"
