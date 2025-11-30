Advertisement

لبنان

باسيل يعود الى التحالفات المناطقية

خاص "لبنان 24"

30-11-2025 | 01:45
خلافا لما فعله رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل في السنوات الماضية، حين دخل في خلافات واسعة مع معظم الشخصيات المسيحية المحلية في عدد من المناطق، ما أدّى عملياً إلى خسارة "التيار" لجزء ملموس من رصيده المسيحي، يبدو  أن المرحلة الحالية تشهد تبدّلًا ملحوظًا في سلوك "القيادة الباسيلية".
فقد عاد "التيار" ليفتح قنوات تواصل مع بعض هذه الشخصيات، وبدأ يعمل على إعادة ترميم العلاقة معها، سواء عبر تحالفات موضعية أو عبر نقاشات هادئة خلف الكواليس.
 

وتشير الأجواء إلى رغبة واضحة لدى باسيل  في إعادة بناء شبكة العلاقات المناطقية، تمهيدًا لاستحقاقات سياسية وانتخابية مقبلة.

المصدر: خاص "لبنان 24"
خاص "لبنان 24"

جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24