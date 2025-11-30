باسيل يعود الى التحالفات المناطقية

خلافا لما فعله رئيس " " في السنوات الماضية، حين دخل في خلافات واسعة مع معظم الشخصيات المحلية في عدد من المناطق، ما أدّى عملياً إلى خسارة " " لجزء ملموس من رصيده المسيحي، يبدو أن المرحلة الحالية تشهد تبدّلًا ملحوظًا في سلوك "القيادة الباسيلية".

فقد عاد "التيار" ليفتح قنوات تواصل مع بعض هذه الشخصيات، وبدأ يعمل على إعادة ترميم العلاقة معها، سواء عبر تحالفات موضعية أو عبر نقاشات هادئة خلف الكواليس.