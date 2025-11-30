Advertisement

لبنان

قبيل انطلاقها إلى لبنان.. خلل يُصيب "الطائرة البابوية"

Lebanon 24
30-11-2025 | 01:27
A-
A+
Doc-P-1448730-639000882511282139.webp
Doc-P-1448730-639000882511282139.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تأثرت الطائرة البابوية، التي كان من المقرر أن تقل البابا لاوون الرابع عشر من تركيا إلى لبنان اليوم الأحد، بخلل الكمبيوتر الذي أصاب الآلاف من طائرات "إيرباص إيه 320" حول العالم، وفق ما ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط".
Advertisement
 
 
وكان تقرر إيقاف نحو 6 آلاف طائرة من نوع "إيرباص 320" بعد اكتشاف أن "الإشعاع الشمسي الشديد" يمكن أن يتداخل مع أجهزة كمبيوتر التحكم في الطيران على متن الطائرة.

 
وفي حين كان يمكن حل المشكلة في معظم الطائرات المتأثرة عبر تحديث برمجي بسيط، فإن نحو 900 طائرة، بما في ذلك طائرة البابا من طراز "إيه 320 نيو" التابعة لشركة "إيتا إيراويز"، تحتاج إلى استبدال فعلي لأجهزة الكمبيوتر الموجودة على متنها.


ووفقاً لمدير المكتب الصحافي للكرسي الرسولي، ماتيو بروني، فقد وصلت طائرة خاصة من روما إلى إسطنبول يوم السبت، حاملة معها مهندساً متخصصاً والحاسوب البديل لطائرة البابا، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الكاثوليكية.
 
 
 
مواضيع ذات صلة
قاسم: أرحب بزيارة البابا إلى لبنان وكلفنا أشخاصاً من المجلس السياسي لزيارة السفارة البابوية وتقديم رسالة من "حزب الله" إلى البابا
lebanon 24
30/11/2025 10:30:39 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس المصري يستقبل نظيره الأميركي في شرم الشيخ قبيل انطلاق قمة السلام
lebanon 24
30/11/2025 10:30:39 Lebanon 24 Lebanon 24
بدء العد العكسي لزيارة البابا وعنايا ابرز محطات الأيام البابوية الثلاثة
lebanon 24
30/11/2025 10:30:39 Lebanon 24 Lebanon 24
لقاء خاص للبابا برؤساء الطوائف الإسلامية في السفارة البابوية
lebanon 24
30/11/2025 10:30:39 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

عربي-دولي

على متن الطائرة

وكالة الأنباء

الشرق الأوسط

الرابع عشر

الكاثوليك

التحكم في

يوم الأحد

بيل ان

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
03:26 | 2025-11-30
03:15 | 2025-11-30
03:00 | 2025-11-30
02:51 | 2025-11-30
02:45 | 2025-11-30
02:30 | 2025-11-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24