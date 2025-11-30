Advertisement

لبنان

نائب يتحوّل إلى "صانع محتوى"

خاص "لبنان 24"

Lebanon 24
30-11-2025 | 02:15
لوحظ أن أحد النواب بدأ حملة إعلامية عبر تقديم "محتوى اقتصادي" بنفسه عبر فيديوهات، في خطوة تأتي قبيل الانتخابات النيابية.
 
النائب المذكور يواجه الكثير من العقبات الانتخابية، فيما عُلم أنه سيكثف نشاطه الإعلامي ضمن استراتيجية مدروسة جداً.

المصدر: خاص "لبنان 24"
خاص "لبنان 24"

