Advertisement

لبنان

لبنان أمام فرصة حراك جديد لمنع التصعيد ولمنح جلستي 5 و7 آب الأدوات التنفيذية

مروان القدوم Marwan Kaddoum

|
Lebanon 24
30-11-2025 | 04:00
A-
A+
Doc-P-1448733-639000886259444070.png
Doc-P-1448733-639000886259444070.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
ما ان انهى رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون خطابه في ذكرى الأسنقلال حتى انبرى البعض في تقييم ابرز نقاطه ولاسيما المبادرة التي طرحها بشأن جاهزية لبنان للتفاوض برعاية أممية على صبغة تضمن توقف الأعتداءات. لعل هذه المبادرة هي النقطة المحورية في هذا الخطاب والتي تتطلب متابعة وقد رأى كثيرون فيها منطلقا لحل المعضلة اللبنانية.
Advertisement
ما قدمه رئيس الجمهورية في خطابه حول التفاوض هو خيار لبناني لإسترجاع حقوقه اذ ما من خيارات اخرى، كان ذلك فيل حادثة الضاحية الجنوبية وتردداتها ومواقف الجانب الاسرائيلي وإعلامه بشأن التصعيد في لبنان، وبدا من هذا التعاطي ان لبنان مقبل على سيناريوهات خطرة، فهل تلقفها المسؤولون ؟ وما هي الإمكانات المتاحة امام الدولة لتفادي هذه السيناريوهات؟

قد يكون الإسراع في سحب السلاح هو الحل الأكثر منطقيا، انما حتى الأن ليس هناك من اي تقدم في الحوارات المعنية بهذا الملف والجيش المكلف بخطة حصر السلاح يواصل مهمته مكررا القول ان الإعتداءات الإسرائيلية تعيق تقدم انتشاره.

وتقول مصادر سياسية مطلعة ل" لبنان ٢٤" ان امام الدولة فرصة ليست مفتوحة لتعمد الى منح مقررات جلستي الخامس والسابع من آب الفائت الأدوات التنفيذية واجراء اكبر شبكة إتصالات عربية وغربية لمنع انزلاق الأمور وتحدبد بالتالي مهلة زمنية واضحة لتسلم السلاح في حين يأتي خيار التفاوض في مرحلة مدروسة، مشيرة الى ان امام تكرار لجوء اسرائيل الى التصعيد لا بد من استخدام الوسائل الناجعة لمنعه.

وتفيد هذه المصادر ان هناك إتصالات انطلقت بين المسؤولين من اجل المباشرة بتحرك فعال مع الأبقاء على مبادرة رئيس الجمهورية قيد التداول من دون تعليقها الا اذا استفحلت الأوضاع، موضحة انه لا بد من السؤال عما هو مقبل بعد حادثة الضاحية ومقتل علي الطبطبائي لناحية تعاطي حزب الله الذي يجد نفسه امام خيارات ضيقة. في حين ان على الدولة اللبنانية حزم أمرها سريعا، متوقعة ان يكون هناك دور للسفير الأميركي الجديد ميشال عيسى الذي سيباشر إتصالات ولقاءات رسمية مع المسؤولين اللبنانيين.

وتعرب المصادر عن اعتقادها انه ما لم يتم الإتفاق من جديد على صيغة واضحة تحسم موضوع السلاح واجراء ما يلزم ضمانا لهذا الهدف، فأن المسألة ستبقى تراوح مكانها وما على لبنان الا ترقب المشهد الأسوأ وهو الذي دخل مرحلة جديدة في ملف بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها.

سيكون امان لبنان في هذه الفترة القصيرة فرصة جديدة للتحرك العاجل بكافة الوسائل المتاحة والمشروعة لنجنب تجرع كأس المر، فهل يبادر قبل فوات الأوان ؟قد تكون جلسة مجلس الوزراء الخميس المقبل فرصة للاجابة على هذا السؤال لا سيما وان البند الاول على جدول اعمال الجلسة هو حرفيا، كما ورد في نص الدعوة: "عرض قيادة الجيش الشهري حول خطة حصر السلاح في المناطق اللبنانية كافة إنفاذًا لقرار مجلس الوزراء رقم 1 تاريخ 5-8-2025 والقرارات ذات الصلة".
 
المصدر: خاص لبنان24
مواضيع ذات صلة
أميركا تفرض عقوبات جديدة على 5 أفراد و7 شركات مرتبطة بروسيا
lebanon 24
30/11/2025 15:42:51 Lebanon 24 Lebanon 24
جعجع: أدعو مجلس الوزراء إلى جلسة طارئة لوضع قراري مجلس الوزراء في 5 و7 آب موضع التنفيذ
lebanon 24
30/11/2025 15:42:51 Lebanon 24 Lebanon 24
الشرع لصحيفة "واشنطن بوست": رفع العقوبات ضروري لمنح سوريا فرصة للتعافي من عقود الحرب
lebanon 24
30/11/2025 15:42:51 Lebanon 24 Lebanon 24
مسؤولون لبنانيون للتلفزيون العربي: وزير الخارجية المصري أشار إلى أن لبنان أمام فرصة أخيرة
lebanon 24
30/11/2025 15:42:51 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

مقالات لبنان24

مجلس الوزراء

قيادة الجيش

الإسرائيلية

الإسرائيلي

الدولة على

اللبنانية

حزب الله

الجمهوري

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

مروان القدوم Marwan Kaddoum

أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:00 | 2025-11-30
08:42 | 2025-11-30
08:37 | 2025-11-30
08:36 | 2025-11-30
08:20 | 2025-11-30
08:20 | 2025-11-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24