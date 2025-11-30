Advertisement

لبنان

"المستقبل": "ناطرين سعد"

Lebanon 24
30-11-2025 | 02:45
أفادت أوساط "تيار المستقبل" أنَّ "لا قرار بتاتاً حتى الآن بشأن أي مشاركة انتخابية"، خصوصاً أنه حصلت نقاشات مختلفة في أروقة "التيار" مؤخراً.
أحد كبار المسؤولين في "التيار الأزرق" يتحدث عن ضرورة عودة الرئيس سعد الحريري إلى لبنان، لكنه لم يكشف ما إذا كان هذا الأمر سيتم  قريباً أم لا، لكنه قال: "عودته أساسية وبانتظاره دائماً، ومن دونه ما في قرار".

