لبنان
"المستقبل": "ناطرين سعد"
Lebanon 24
30-11-2025
|
02:45
A-
A+
photos
0
A+
A-
أفادت أوساط "
تيار
المستقبل
" أنَّ "لا قرار بتاتاً حتى الآن بشأن أي مشاركة انتخابية"، خصوصاً أنه حصلت نقاشات مختلفة في أروقة "
التيار
" مؤخراً.
أحد كبار المسؤولين في "التيار الأزرق" يتحدث عن ضرورة عودة
الرئيس سعد الحريري
إلى
لبنان
، لكنه لم يكشف ما إذا كان هذا الأمر سيتم قريباً أم لا، لكنه قال: "عودته أساسية وبانتظاره دائماً، ومن دونه ما في قرار".
المفتي إمام من سيدني: طرابلس والشمال ما زالا يفتقران إلى الإنماء المتوازن
Lebanon 24
المفتي إمام من سيدني: طرابلس والشمال ما زالا يفتقران إلى الإنماء المتوازن
03:26 | 2025-11-30
30/11/2025 03:26:20
Lebanon 24
Lebanon 24
رزق الناس في خطر.. محال تُقفل وبضائع تُباع على عجل
Lebanon 24
رزق الناس في خطر.. محال تُقفل وبضائع تُباع على عجل
03:15 | 2025-11-30
30/11/2025 03:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تأجيل الانتخابات النيابية.. واقع ام شائعات؟
Lebanon 24
تأجيل الانتخابات النيابية.. واقع ام شائعات؟
03:00 | 2025-11-30
30/11/2025 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"تضمنت مغالطات".. "القوات" ترد على رسالة "الحزب" إلى البابا
Lebanon 24
"تضمنت مغالطات".. "القوات" ترد على رسالة "الحزب" إلى البابا
02:51 | 2025-11-30
30/11/2025 02:51:49
Lebanon 24
Lebanon 24
"ثقافة المقاهي": هل أصبحت ملجأً للهروب النفسي؟
Lebanon 24
"ثقافة المقاهي": هل أصبحت ملجأً للهروب النفسي؟
02:30 | 2025-11-30
30/11/2025 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
