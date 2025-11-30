23
o
بيروت
20
o
طرابلس
20
o
صور
22
o
جبيل
20
o
صيدا
22
o
جونية
19
o
النبطية
12
o
زحلة
12
o
بعلبك
5
o
بشري
14
o
بيت الدين
11
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
رزق الناس في خطر.. محال تُقفل وبضائع تُباع على عجل
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
30-11-2025
|
03:15
A-
A+
photos
0
A+
A-
لوحظ في عدد من المناطق المهدَّدة بخطر التصعيد الأمني أنّ بعض أصحاب المحال التجارية بدأوا فعلياً بتصفية بضائعهم وإقفال محالهم مؤقتاً، في خطوة احترازية خوفاً من أي قصف محتمل قد يعرّض ممتلكاتهم ورزقهم للخطر.
Advertisement
وتؤكد مصادر محلية أنّ هذا التحرك يأتي بعد تزايد الحديث عن سيناريوهات تصعيدية، ما دفع عدداً من التجار إلى بيع مخزونهم بسرعة وتخفيف خسائرهم قدر الإمكان، وسط حالة من القلق والانتظار تسود الشارع التجاري في تلك المناطق.
المصدر:
خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
في هذه المنطقة.. إقفال أحد محال الألبان والأجبان ومصادرة وإتلاف بضائع مستودع للمواد الغذائية
Lebanon 24
في هذه المنطقة.. إقفال أحد محال الألبان والأجبان ومصادرة وإتلاف بضائع مستودع للمواد الغذائية
30/11/2025 15:42:58
30/11/2025 15:42:58
Lebanon 24
Lebanon 24
عبدالله يحذر: التجاوزات في ملف التجميل الطبي تشكل أكبر خطر على صحة الناس
Lebanon 24
عبدالله يحذر: التجاوزات في ملف التجميل الطبي تشكل أكبر خطر على صحة الناس
30/11/2025 15:42:58
30/11/2025 15:42:58
Lebanon 24
Lebanon 24
قرارٌ... إقفال كافة المؤسسات السياحية والمحال التجاريّة في بيروت
Lebanon 24
قرارٌ... إقفال كافة المؤسسات السياحية والمحال التجاريّة في بيروت
30/11/2025 15:42:58
30/11/2025 15:42:58
Lebanon 24
Lebanon 24
تضامنا مع الجيش... إقفال جزئي للمدارس والمحال التجارية في بعلبك
Lebanon 24
تضامنا مع الجيش... إقفال جزئي للمدارس والمحال التجارية في بعلبك
30/11/2025 15:42:58
30/11/2025 15:42:58
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان
خاص
رادار لبنان24
عيد الأم
زايد
صفية
تابع
قد يعجبك أيضاً
زيّن بزهرة النارسيس الفريدة... مطار بيروت يستعدّ لاستقبال البابا لاوون الرابع عشر
Lebanon 24
زيّن بزهرة النارسيس الفريدة... مطار بيروت يستعدّ لاستقبال البابا لاوون الرابع عشر
07:00 | 2025-11-30
30/11/2025 07:00:35
Lebanon 24
Lebanon 24
الحبر الأعظم يصل إلى بيروت
Lebanon 24
الحبر الأعظم يصل إلى بيروت
08:36 | 2025-11-30
30/11/2025 08:36:07
Lebanon 24
Lebanon 24
فرنجية يرحّب بالبابا: أهلاً بكم في بلدكم وبين أهلكم
Lebanon 24
فرنجية يرحّب بالبابا: أهلاً بكم في بلدكم وبين أهلكم
08:20 | 2025-11-30
30/11/2025 08:20:35
Lebanon 24
Lebanon 24
من بينهم الرؤساء الثلاثة.. شخصيات سياسية ودينية في انتظار البابا في المطار
Lebanon 24
من بينهم الرؤساء الثلاثة.. شخصيات سياسية ودينية في انتظار البابا في المطار
08:20 | 2025-11-30
30/11/2025 08:20:18
Lebanon 24
Lebanon 24
على رأسهم محمد رعد.. وفد من "حزب الله" سيشارك في استقبال البابا
Lebanon 24
على رأسهم محمد رعد.. وفد من "حزب الله" سيشارك في استقبال البابا
08:13 | 2025-11-30
30/11/2025 08:13:01
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بعد تصريحها عن الطلاق.. ردّ مبطن من كميل أبي خليل على ماريتا الحلاني؟ (صورة)
Lebanon 24
بعد تصريحها عن الطلاق.. ردّ مبطن من كميل أبي خليل على ماريتا الحلاني؟ (صورة)
04:53 | 2025-11-30
30/11/2025 04:53:45
Lebanon 24
Lebanon 24
عاجل عن الكهرباء في لبنان.. إليكم ما حصل
Lebanon 24
عاجل عن الكهرباء في لبنان.. إليكم ما حصل
12:41 | 2025-11-29
29/11/2025 12:41:06
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة إستخباراتيّة عن "حزب الله" وطبطبائي.. ضابط إسرائيلي يعلنها!
Lebanon 24
مفاجأة إستخباراتيّة عن "حزب الله" وطبطبائي.. ضابط إسرائيلي يعلنها!
15:31 | 2025-11-29
29/11/2025 03:31:45
Lebanon 24
Lebanon 24
بلبلة في سن الفيل.. ما علاقة وفيق صفا؟
Lebanon 24
بلبلة في سن الفيل.. ما علاقة وفيق صفا؟
00:37 | 2025-11-30
30/11/2025 12:37:17
Lebanon 24
Lebanon 24
لم ترصدها رادارات إسرائيل وأميركا.. طائرات حربيّة دخلت إلى بلدٍ عربيّ ما هو نوعها؟
Lebanon 24
لم ترصدها رادارات إسرائيل وأميركا.. طائرات حربيّة دخلت إلى بلدٍ عربيّ ما هو نوعها؟
10:28 | 2025-11-29
29/11/2025 10:28:36
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
عن الكاتب
خاص "لبنان 24"
أيضاً في لبنان
07:00 | 2025-11-30
زيّن بزهرة النارسيس الفريدة... مطار بيروت يستعدّ لاستقبال البابا لاوون الرابع عشر
08:36 | 2025-11-30
الحبر الأعظم يصل إلى بيروت
08:20 | 2025-11-30
فرنجية يرحّب بالبابا: أهلاً بكم في بلدكم وبين أهلكم
08:20 | 2025-11-30
من بينهم الرؤساء الثلاثة.. شخصيات سياسية ودينية في انتظار البابا في المطار
08:13 | 2025-11-30
على رأسهم محمد رعد.. وفد من "حزب الله" سيشارك في استقبال البابا
08:10 | 2025-11-30
عز الدين: زيارة البابا مناسبة لإرساء الأمن واستعادة الأرض المحتلّة
فيديو
بالفيديو: في الضاحية الجنوبية.. أميركا والصين وروسيا تبحث عن قنبلة إسرائيلية غير منفجرة
Lebanon 24
بالفيديو: في الضاحية الجنوبية.. أميركا والصين وروسيا تبحث عن قنبلة إسرائيلية غير منفجرة
16:03 | 2025-11-29
30/11/2025 15:42:58
Lebanon 24
Lebanon 24
ماريتا الحلاني تكشف كيف أخبرت والدها عاصي بقرار طلاقها.. وهكذا كانت ردة فعله (فيديو)
Lebanon 24
ماريتا الحلاني تكشف كيف أخبرت والدها عاصي بقرار طلاقها.. وهكذا كانت ردة فعله (فيديو)
02:56 | 2025-11-29
30/11/2025 15:42:58
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد أنباء ارتباطه بدينا الشربيني.. فنانة شهيرة تكشف عن علاقتها بكريم عبد العزيز (فيديو)
Lebanon 24
بعد أنباء ارتباطه بدينا الشربيني.. فنانة شهيرة تكشف عن علاقتها بكريم عبد العزيز (فيديو)
02:26 | 2025-11-28
30/11/2025 15:42:58
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24