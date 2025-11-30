Advertisement

لبنان

رزق الناس في خطر.. محال تُقفل وبضائع تُباع على عجل

خاص "لبنان 24"

Lebanon 24
30-11-2025 | 03:15
Doc-P-1448737-639000891723966438.jpg
لوحظ في عدد من المناطق المهدَّدة بخطر التصعيد الأمني أنّ بعض أصحاب المحال التجارية بدأوا فعلياً بتصفية بضائعهم وإقفال محالهم مؤقتاً، في خطوة احترازية خوفاً من أي قصف محتمل قد يعرّض ممتلكاتهم ورزقهم للخطر.
وتؤكد مصادر محلية أنّ هذا التحرك يأتي بعد تزايد الحديث عن سيناريوهات تصعيدية، ما دفع عدداً من التجار إلى بيع مخزونهم بسرعة وتخفيف خسائرهم قدر الإمكان، وسط حالة من القلق والانتظار تسود الشارع التجاري في تلك المناطق.
المصدر: خاص "لبنان 24"
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24