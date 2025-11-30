زحمة خانقة على جسر الأولي: تدقيق يربك المواطنين

يشهد جسر الأوّلي زحمة سير خانقة باتجاه الجنوب، بعدما أقام حاجزاً ميدانياً للتدقيق بالمركبات والركاب.

وتسبّب الإجراء بتباطؤ كبير في حركة المرور على المسلك الجنوبي للجسر.



ويُذكر أنّ الموقع نفسه يشهد حاجزاً دائماً للجيش، ما ضاعف من حدّة الازدحام في فترة الذروة، وسط مناشدات من السائقين لتسهيل المرور وتنسيق الإجراءات تجنّباً لاختناق الطريق.

