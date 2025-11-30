Advertisement

لبنان

قلق إسرائيلي من تسريب معلومات إلى "الحزب"

Lebanon 24
30-11-2025 | 01:54
ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن قيادات عسكرية إسرائيلية رفيعة أعربت عن خشيتها من تسريب معلومات عسكرية واستخباراتية حساسة إلى حزب الله عبر قوات الطوارئ الدولية العاملة في جنوب لبنان (اليونيفيل).
ونقلت الإذاعة عن مسؤول عسكري كبير قوله إن اليونيفيل باتت "قوة مزعزِعة" ولا تساهم في نزع سلاح حزب الله، مضيفاً أن وجودها "يمسّ بحرية عمل" الجيش الإسرائيلي في المنطقة، في ظل القلق من احتمال انتقال صور وأنشطة القوات الإسرائيلية إلى حزب الله.
 
وختم المسؤول بالقول إن "كلما أسرعت اليونيفيل في مغادرة المنطقة وإنهاء أنشطتها، كان ذلك أفضل".
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24