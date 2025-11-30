قلق إسرائيلي من تسريب معلومات إلى "الحزب"

ذكرت أن قيادات عسكرية إسرائيلية رفيعة أعربت عن خشيتها من تسريب معلومات عسكرية واستخباراتية حساسة إلى عبر العاملة في (اليونيفيل).

ونقلت الإذاعة عن مسؤول عسكري كبير قوله إن اليونيفيل باتت "قوة مزعزِعة" ولا تساهم في نزع سلاح حزب الله، مضيفاً أن وجودها "يمسّ بحرية عمل" الجيش في المنطقة، في ظل القلق من احتمال انتقال صور وأنشطة القوات إلى حزب الله.

وختم المسؤول بالقول إن "كلما أسرعت اليونيفيل في مغادرة المنطقة وإنهاء أنشطتها، كان ذلك أفضل".