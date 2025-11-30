Advertisement

لبنان

ماذا يجري داخل "الجماعة الإسلامية"؟

خاص "لبنان 24"

Lebanon 24
30-11-2025 | 04:15
تشهدُ أوساطُ الجماعة الإسلامية في لبنان حالياً "جولات نقاش" داخلية عقب إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب تصنيف جماعة الإخوان المُسلمين في مصر والأردن ولبنان، منظمة إرهابية.
وتقولُ مصادر مطلعة على أجواء الجماعة إنّ قرار ترامب بحاجة إلى "قراءة متأنية" لمعرفة تباعاته واتخاذ القرار المناسب.
 

في غضون ذلك، لم تستبعد مصادر سياسية أن ينعكس هذا القرار الأميركي على مستوى تحالفات الجماعة خلال الانتخابات النيابية عام 2026، الأمر الذي سيخلطُ الأوراق بشكلٍ كبير.
المصدر: خاص "لبنان 24"
