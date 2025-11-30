23
o
بيروت
20
o
طرابلس
20
o
صور
22
o
جبيل
20
o
صيدا
22
o
جونية
19
o
النبطية
12
o
زحلة
12
o
بعلبك
5
o
بشري
14
o
بيت الدين
11
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
بالصور.. حادث على أوتوستراد الدامور وسقوط جرحى
Lebanon 24
30-11-2025
|
04:01
A-
A+
photos
0
A+
A-
أفادت "
غرفة التحكم
المروري" عن وقوع حادث سير عند أوتوستراد
الدامور
باتجاه
بيروت
بين 3 مركبات، ما أسفر عن سقوط 4 جرحى.
Advertisement
كذلك، سُجل تجمعٌ للمياه عند تقاطع الشيفروليه -
فرن الشباك
، وقد تم العمل على معالجة الوضع.
مواضيع ذات صلة
"لبنان 24": حادث سير على أوتوستراد الدامور يتسبب بزحمة سير خانقة
Lebanon 24
"لبنان 24": حادث سير على أوتوستراد الدامور يتسبب بزحمة سير خانقة
30/11/2025 15:44:00
30/11/2025 15:44:00
Lebanon 24
Lebanon 24
حادث سير مروّع... وسقوط 4 جرحى
Lebanon 24
حادث سير مروّع... وسقوط 4 جرحى
30/11/2025 15:44:00
30/11/2025 15:44:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصور... إنفجار في جامعة إيرانيّة وسقوط قتيل وجرحى
Lebanon 24
بالصور... إنفجار في جامعة إيرانيّة وسقوط قتيل وجرحى
30/11/2025 15:44:00
30/11/2025 15:44:00
Lebanon 24
Lebanon 24
جرحى في حادث سير في محيط بلدة بريتال (صورة)
Lebanon 24
جرحى في حادث سير في محيط بلدة بريتال (صورة)
30/11/2025 15:44:00
30/11/2025 15:44:00
Lebanon 24
Lebanon 24
غرفة التحكم
فرن الشباك
بيروت
أوتو
تابع
قد يعجبك أيضاً
طائرته حطّت في المطار... البابا لاوون الرابع عشر يصل إلى لبنان (بث مباشر)
Lebanon 24
طائرته حطّت في المطار... البابا لاوون الرابع عشر يصل إلى لبنان (بث مباشر)
08:37 | 2025-11-30
30/11/2025 08:37:45
Lebanon 24
Lebanon 24
زيّن بزهرة النارسيس الفريدة... مطار بيروت يستعدّ لاستقبال البابا لاوون الرابع عشر
Lebanon 24
زيّن بزهرة النارسيس الفريدة... مطار بيروت يستعدّ لاستقبال البابا لاوون الرابع عشر
07:00 | 2025-11-30
30/11/2025 07:00:35
Lebanon 24
Lebanon 24
قبلان: لا نهضة للبنان بلا شراكة المسجد والكنيسة ووحدة أبنائه
Lebanon 24
قبلان: لا نهضة للبنان بلا شراكة المسجد والكنيسة ووحدة أبنائه
08:42 | 2025-11-30
30/11/2025 08:42:10
Lebanon 24
Lebanon 24
الحبر الأعظم يصل إلى بيروت
Lebanon 24
الحبر الأعظم يصل إلى بيروت
08:36 | 2025-11-30
30/11/2025 08:36:07
Lebanon 24
Lebanon 24
فرنجية يرحّب بالبابا: أهلاً بكم في بلدكم وبين أهلكم
Lebanon 24
فرنجية يرحّب بالبابا: أهلاً بكم في بلدكم وبين أهلكم
08:20 | 2025-11-30
30/11/2025 08:20:35
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بعد تصريحها عن الطلاق.. ردّ مبطن من كميل أبي خليل على ماريتا الحلاني؟ (صورة)
Lebanon 24
بعد تصريحها عن الطلاق.. ردّ مبطن من كميل أبي خليل على ماريتا الحلاني؟ (صورة)
04:53 | 2025-11-30
30/11/2025 04:53:45
Lebanon 24
Lebanon 24
عاجل عن الكهرباء في لبنان.. إليكم ما حصل
Lebanon 24
عاجل عن الكهرباء في لبنان.. إليكم ما حصل
12:41 | 2025-11-29
29/11/2025 12:41:06
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة إستخباراتيّة عن "حزب الله" وطبطبائي.. ضابط إسرائيلي يعلنها!
Lebanon 24
مفاجأة إستخباراتيّة عن "حزب الله" وطبطبائي.. ضابط إسرائيلي يعلنها!
15:31 | 2025-11-29
29/11/2025 03:31:45
Lebanon 24
Lebanon 24
بلبلة في سن الفيل.. ما علاقة وفيق صفا؟
Lebanon 24
بلبلة في سن الفيل.. ما علاقة وفيق صفا؟
00:37 | 2025-11-30
30/11/2025 12:37:17
Lebanon 24
Lebanon 24
لم ترصدها رادارات إسرائيل وأميركا.. طائرات حربيّة دخلت إلى بلدٍ عربيّ ما هو نوعها؟
Lebanon 24
لم ترصدها رادارات إسرائيل وأميركا.. طائرات حربيّة دخلت إلى بلدٍ عربيّ ما هو نوعها؟
10:28 | 2025-11-29
29/11/2025 10:28:36
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
08:37 | 2025-11-30
طائرته حطّت في المطار... البابا لاوون الرابع عشر يصل إلى لبنان (بث مباشر)
07:00 | 2025-11-30
زيّن بزهرة النارسيس الفريدة... مطار بيروت يستعدّ لاستقبال البابا لاوون الرابع عشر
08:42 | 2025-11-30
قبلان: لا نهضة للبنان بلا شراكة المسجد والكنيسة ووحدة أبنائه
08:36 | 2025-11-30
الحبر الأعظم يصل إلى بيروت
08:20 | 2025-11-30
فرنجية يرحّب بالبابا: أهلاً بكم في بلدكم وبين أهلكم
08:20 | 2025-11-30
من بينهم الرؤساء الثلاثة.. شخصيات سياسية ودينية في انتظار البابا في المطار
فيديو
بالفيديو: في الضاحية الجنوبية.. أميركا والصين وروسيا تبحث عن قنبلة إسرائيلية غير منفجرة
Lebanon 24
بالفيديو: في الضاحية الجنوبية.. أميركا والصين وروسيا تبحث عن قنبلة إسرائيلية غير منفجرة
16:03 | 2025-11-29
30/11/2025 15:44:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ماريتا الحلاني تكشف كيف أخبرت والدها عاصي بقرار طلاقها.. وهكذا كانت ردة فعله (فيديو)
Lebanon 24
ماريتا الحلاني تكشف كيف أخبرت والدها عاصي بقرار طلاقها.. وهكذا كانت ردة فعله (فيديو)
02:56 | 2025-11-29
30/11/2025 15:44:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد أنباء ارتباطه بدينا الشربيني.. فنانة شهيرة تكشف عن علاقتها بكريم عبد العزيز (فيديو)
Lebanon 24
بعد أنباء ارتباطه بدينا الشربيني.. فنانة شهيرة تكشف عن علاقتها بكريم عبد العزيز (فيديو)
02:26 | 2025-11-28
30/11/2025 15:44:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24