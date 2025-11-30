Advertisement

لبنان

بالصور.. حادث على أوتوستراد الدامور وسقوط جرحى

Lebanon 24
30-11-2025 | 04:01
Doc-P-1448767-639000974217546524.jfif
Doc-P-1448767-639000974217546524.jfif photos 0
أفادت "غرفة التحكم المروري" عن وقوع حادث سير عند أوتوستراد الدامور باتجاه بيروت بين 3 مركبات، ما أسفر عن سقوط 4 جرحى.
كذلك، سُجل تجمعٌ للمياه عند تقاطع الشيفروليه - فرن الشباك، وقد تم العمل على معالجة الوضع.
 
 
 
 
