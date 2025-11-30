المصلحة الوطنية تحذّر: المس بالليطاني يهدد النظام البيئي بكامله

Advertisement

كشفت عن قيام مجهولين بقطع جائر للأشجار ليلًا داخل النهري في خراج بلدة أرزي، في مخالفة لقانون حماية البيئة (444/2002) وقانون المياه (77/2018).وأعلنت أنها باشرت فورًا إجراءاتها، عبر توثيق التعدّي، وتنظيم محضر كشف بالأضرار، وإبلاغ الجهات الأمنية المختصة، والتنسيق مع القوى الأمنية لمنع تكرار الاعتداء وضبط المعدات المستخدمة.وأكدت المصلحة أن أي مساس بالحرم النهري يهدد النظام البيئي واستقرار الضفاف، مشددة على متابعة المعتدين واتخاذ الإجراءات الرادعة بحقهم.