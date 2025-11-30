18
لبنان
المصلحة الوطنية تحذّر: المس بالليطاني يهدد النظام البيئي بكامله
Lebanon 24
30-11-2025
|
06:18
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشفت
المصلحة الوطنية لنهر الليطاني
عن قيام مجهولين بقطع جائر للأشجار ليلًا داخل
الحرم
النهري في خراج بلدة أرزي، في مخالفة لقانون حماية البيئة (444/2002) وقانون المياه (77/2018).
وأعلنت أنها باشرت فورًا إجراءاتها، عبر توثيق التعدّي، وتنظيم محضر كشف بالأضرار، وإبلاغ الجهات الأمنية المختصة، والتنسيق مع القوى الأمنية لمنع تكرار الاعتداء وضبط المعدات المستخدمة.
وأكدت المصلحة أن أي مساس بالحرم النهري يهدد النظام البيئي واستقرار الضفاف، مشددة على متابعة المعتدين واتخاذ الإجراءات الرادعة بحقهم.
