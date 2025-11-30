Advertisement

لبنان

المصلحة الوطنية تحذّر: المس بالليطاني يهدد النظام البيئي بكامله

Lebanon 24
30-11-2025 | 06:18
A-
A+
Doc-P-1448817-639001055348787101.png
Doc-P-1448817-639001055348787101.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كشفت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني عن قيام مجهولين بقطع جائر للأشجار ليلًا داخل الحرم النهري في خراج بلدة أرزي، في مخالفة لقانون حماية البيئة (444/2002) وقانون المياه (77/2018).
Advertisement

وأعلنت أنها باشرت فورًا إجراءاتها، عبر توثيق التعدّي، وتنظيم محضر كشف بالأضرار، وإبلاغ الجهات الأمنية المختصة، والتنسيق مع القوى الأمنية لمنع تكرار الاعتداء وضبط المعدات المستخدمة.

وأكدت المصلحة أن أي مساس بالحرم النهري يهدد النظام البيئي واستقرار الضفاف، مشددة على متابعة المعتدين واتخاذ الإجراءات الرادعة بحقهم.
مواضيع ذات صلة
تحذير عاجل من المصلحة الوطنية لنهر الليطاني
lebanon 24
30/11/2025 20:29:12 Lebanon 24 Lebanon 24
عن تنفيذ خارطة الطريق البيئية.. تقرير من مصلحة الليطاني إلى الهيئة الوطنية للمياه
lebanon 24
30/11/2025 20:29:12 Lebanon 24 Lebanon 24
التيار الوطني الحر: تسرب مياه الصرف من مخيمات النازحين إلى الليطاني جريمة بيئية
lebanon 24
30/11/2025 20:29:12 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد العثور على طيور نافقة في زحلة... بيانٌ من المصلحة الوطنية لنهر الليطاني
lebanon 24
30/11/2025 20:29:12 Lebanon 24 Lebanon 24

المصلحة الوطنية لنهر الليطاني

قانون حماية البيئة

نهر الليطاني

قانون المياه

قانون حماية

الحرم

طاني

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:10 | 2025-11-30
12:55 | 2025-11-30
12:34 | 2025-11-30
12:10 | 2025-11-30
11:48 | 2025-11-30
11:47 | 2025-11-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24