لبنان

إليكم عدد الصحافيين الذين يرافقون البابا في الطائرة المتوجهة إلى لبنان

Lebanon 24
30-11-2025 | 06:20
علم "لبنان 24" أن 83 صحافيًا يرافقون البابا لاوون الرابع عشر في الطائرة التي يتوجه بها إلى لبنان بعد اختتام زيارته إلى تركيا.
وبحسب المعلومات، أُعدت لهم منصة خاصة في المطار إلى جانب منصة الإعلام اللبناني والعربي.
