لبنان

"تلفزيون لبنان" جاهز لزيارة البابا… بث مباشر محلي ودولي

Lebanon 24
30-11-2025 | 06:32
أنهى تلفزيون لبنان استعداداته اللوجستية والإعلامية لمواكبة زيارة البابا لاوون الرابع عشر، عبر تغطية مباشرة صباحًا ومساءً على مدى ثلاثة أيام، من استوديو تلة الخياط ومن مطار رفيق الحريري الدولي حيث يتولى نقل لحظات الوصول والمغادرة بمعداته الخاصة، بالتنسيق مع المحطات اللبنانية الأخرى.
وتتميّز تغطية تلفزيون لبنان بقدرته على بث الإشارة إلى القنوات الأوروبية والعربية ووكالات الأنباء عبر قمري عربسات وEutelsat، إلى جانب التعاون التقني مع اتحاد إذاعات الدول العربية ASBU واتحاد الإذاعات الأوروبية EBU. وستُرسل الإشارة Clean Feed من دون لوغو، مع الصوت الدولي الكامل للمؤتمرات.

كما جرى تجهيز المركز الإعلامي في فندق فينيسيا بشاشات خاصة تتيح للصحافيين متابعة كل محطات الزيارة مباشرة، مع إمكانية تسجيل المواد لإعداد تقاريرهم. ويضم الوفد الإعلامي المرافق للبابا نحو 140 صحافيًا سيتولون تغطية الزيارة من اللحظة الأولى حتى ختامها.
