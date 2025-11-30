"تلفزيون لبنان" جاهز لزيارة البابا… بث مباشر محلي ودولي

Advertisement

أنهى تلفزيون استعداداته اللوجستية والإعلامية لمواكبة زيارة البابا لاوون ، عبر تغطية مباشرة صباحًا ومساءً على مدى ثلاثة أيام، من استوديو تلة الخياط ومن حيث يتولى نقل لحظات الوصول والمغادرة بمعداته الخاصة، بالتنسيق مع الأخرى.وتتميّز تغطية تلفزيون لبنان بقدرته على بث الإشارة إلى القنوات الأوروبية والعربية ووكالات الأنباء عبر قمري عربسات وEutelsat، إلى جانب التعاون التقني مع اتحاد إذاعات ASBU واتحاد الإذاعات الأوروبية EBU. وستُرسل الإشارة Clean Feed من دون لوغو، مع الصوت الدولي الكامل للمؤتمرات.كما جرى تجهيز المركز الإعلامي في فندق فينيسيا بشاشات خاصة تتيح للصحافيين متابعة كل محطات الزيارة مباشرة، مع إمكانية تسجيل المواد لإعداد تقاريرهم. ويضم الوفد الإعلامي المرافق للبابا نحو 140 صحافيًا سيتولون تغطية الزيارة من اللحظة الأولى حتى ختامها.