لبنان

إليكم برنامج الزيارة الرسمية والرعوية التي يقوم بها البابا لاوون الرابع عشر في لبنان

Lebanon 24
30-11-2025 | 06:37
نشرت رئاسة الجمهورية برنامج الزيارة الرسمية والرعوية البابا لاوون الرابع عشر التي تبدأ اليوم حتى الثلاثاء.
للاطلاع على البرنامج اضغطوا هنا
البابا لاوون الرابع عشر يختتم زيارته إلى تركيا ويستعد للتوجه إلى لبنان
lebanon 24
30/11/2025 20:29:41 Lebanon 24 Lebanon 24
البابا لاوون الرابع عشر: سعيد جداً لزيارة لبنان
lebanon 24
30/11/2025 20:29:41 Lebanon 24 Lebanon 24
نواب لبنانيون يدعون البابا لاوون الرابع عشر لزيارة جنوب لبنان
lebanon 24
30/11/2025 20:29:41 Lebanon 24 Lebanon 24
إعلان برنامج لقاء البابا لاوون الرابع عشر في مستشفى دير الصليب في 2 كانون الأول
lebanon 24
30/11/2025 20:29:41 Lebanon 24 Lebanon 24

