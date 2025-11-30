Advertisement

لبنان

وزير الداخلية: زيارة البابا محطة روحية تُعيد الأمل إلى لبنان

Lebanon 24
30-11-2025 | 06:34
كتب وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار عبر حساب الوزارة على منصة "اكس": "تحمل زيارة قداسة البابا لاون الرابع عشر إلى لبنان بُعداً روحياً عميقاً، وتبعث الأمل في قلوب اللبنانيين، وتُذكرنا بقيمة الوحدة الوطنية في مواجهة التحديات. نرحّب بقداسته في وطن الأرز، ملتقى الأديان والحضارات، ونأمل أن تشكل زيارته مصدر رجاء وتلاق وسلام، لجميع اللبنانيين".
