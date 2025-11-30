عددهم 20... إليكم أسماء الوفد المرافق للبابا إلى لبنان

سيرافق البابا لاوون الرابع عشر في زيارته إلى ، التي ستمتد لثلاثة أيام، وفد مكوّن من 20 شخصية، وهم: Advertisement

1. صاحب السيادة الكاردينال بيترو بارولين،

2. صاحب الغبطة الكاردينال ، الرهبانية المارونية المريمية،

3. صاحب السيادة الكاردينال كورت كوخ،

4. صاحب السيادة الكاردينال كلاوديو غوجيروتي،

5. صاحب السيادة الكاردينال جاكوب كوفاكاد،

6. صاحب السيادة المطران إدغار بينيا بارّا،

7. صاحب السيادة المطران بول ريتشارد غالاغر،

8. صاحب السيادة المطران دييغو رافيللي،

9. صاحب السيادة المطران باولو بورجيا،

10. صاحب السيادة المطران ،

11. الأب ياكوب توماشيفسكي،



12. المونسنيور ليوبومير فيلنيتز،

13. المونسنيور ماسيميليانو ماتيو بوياردي،



14. المونسنيور جوزيبي ميرولا،



15. المونسنيور بول موس،

16. المونسنيور غيوم ميّو،

17. الدكتور باولو روفيني،



18. الدكتور ماتيو بروني،

19. الدكتور أندريا تورنييللي،

20. الدكتور أندريا موندا،

