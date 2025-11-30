Advertisement

لبنان

عددهم 20... إليكم أسماء الوفد المرافق للبابا إلى لبنان

Lebanon 24
30-11-2025 | 06:37
Doc-P-1448828-639001068557843649.webp
Doc-P-1448828-639001068557843649.webp photos 0
سيرافق البابا لاوون الرابع عشر في زيارته إلى لبنان، التي ستمتد لثلاثة أيام، وفد مكوّن من 20 شخصية، وهم:

1. صاحب السيادة الكاردينال بيترو بارولين، أمين دولة الفاتيكان

2. صاحب الغبطة الكاردينال بشارة بطرس الراعي، الرهبانية المارونية المريمية، بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للموارنة

3. صاحب السيادة الكاردينال كورت كوخ، رئيس مجمع تعزيز الوحدة المسيحية

4. صاحب السيادة الكاردينال كلاوديو غوجيروتي، رئيس مجمع الكنائس الشرقية

5. صاحب السيادة الكاردينال جورج جاكوب كوفاكاد، رئيس مجمع الحوار بين الأديان

6. صاحب السيادة المطران إدغار بينيا بارّا، نائب أمانة دولة الفاتيكان

7. صاحب السيادة المطران بول ريتشارد غالاغر، سكرتير العلاقات مع الدول والمنظمات الدولية

8. صاحب السيادة المطران دييغو رافيللي، رئيس الاحتفالات الليتورجية البابوية

9. صاحب السيادة المطران باولو بورجيا، السفير البابوي في لبنان

10. صاحب السيادة المطران ميشال عون، أسقف جبيل، رئيس المجلس التنفيذي (المنسق المحلي)

11. الأب ياكوب توماشيفسكي، سكرتير السفارة البابوية

12. المونسنيور ليوبومير فيلنيتز، مدير المراسم

13. المونسنيور ماسيميليانو ماتيو بوياردي، مدير المراسم

14. المونسنيور جوزيبي ميرولا، موظف في أمانة دولة الفاتيكان (القسم الإيطالي)

15. المونسنيور بول موس، موظف في أمانة دولة الفاتيكان (القسم الإنجليزي)

16. المونسنيور غيوم ميّو، موظف في أمانة دولة الفاتيكان (القسم الفرنسي)

17. الدكتور باولو روفيني، رئيس مجمع الاتصالات

18. الدكتور ماتيو بروني، مدير المكتب الصحفي للكرسي الرسولي

19. الدكتور أندريا تورنييللي، المدير التحريري لمجمع الاتصالات

20. الدكتور أندريا موندا، مدير صحيفة “أوسيرفاتوري رومانو”
