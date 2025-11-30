Advertisement

لبنان

الإشتراكي: الانتخابات في موعدها ولا مسّ بحق المغتربين

Lebanon 24
30-11-2025 | 06:43
عقد مجلس قيادة الحزب التقدّمي الاشتراكي اجتماعه في المختارة برئاسة تيمور جنبلاط، وأعلن تمسّكه بإجراء الانتخابات النيابية في موعدها الدستوري، معتبرًا أنّ هذا الاستحقاق يشكّل مدخلًا لتجديد الحياة السياسية وضمان انتظام عمل المؤسسات.
ودعا المجلس إلى تأكيد مشاركة اللبنانيين في الخارج من دون أي قيود، وتمكينهم من التصويت لمرشحيهم في لبنان، انطلاقًا من حقهم في التأثير بصناعة القرار الوطني من أماكن إقامتهم.

وفي الملف الإداري، شدّد المجتمعون على أنّ ورشة إصلاح الإدارة العامة وإعادة هيكلتها باتت ضرورة ملحّة، يجب أن تُبنى على معايير الكفاءة والشفافية. كما لفتوا إلى ضرورة التعامل بجدية مع أوضاع موظفي القطاع العام، ووضع مطالبهم المحقّة في صدارة الأولويات الحكومية ضمن خطة إصلاح شاملة.

وفي الشق الأمني، ثمّن المجلس دور الجيش الوطني، ولا سيما في تنفيذ انتشاره جنوب الليطاني وعلى كامل الأراضي اللبنانية، التزامًا بالقرار 1701 وحصرية السلاح. وأشار إلى أنّ الخروق الإسرائيلية اليومية ما زالت تهدّد السكان وتمنع الجنوبيين من العودة إلى قراهم، فيما أظهرت الجولة الإعلامية الأخيرة حجم الجهود التي يقوم بها الجيش في الميدان.

وختم بتجديد الدعم الكامل للمؤسسة العسكرية، داعيًا اللبنانيين والمجتمع الدولي إلى توفير الدعم المطلوب لتمكين الجيش والأجهزة الأمنية من القيام بمهامها في حماية السيادة والحفاظ على الاستقرار.
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24