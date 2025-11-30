Advertisement

لبنان

حاول سرقة دراجة آلية.. فضبط متلبسًا بالجرم المشهود (صورة)

Lebanon 24
30-11-2025
صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي:
 في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها قطعات قوى الأمن الدّاخلي لمكافحة جميع أنواع الجرائم لا سيّما تلك المُتعلّقة بالسّرقة على اختلافها، اشتبهت دوريّة من مفرزة استقصاء بيروت في وحدة شرطة بيروت بشخص وهو يحاول سرقة دراجة آلية لأحد المواطنين مركونة في محلة طريق الجديدة – ساحة ابو شاكر، حيث أوقفته بالجرم المشهود، ويدعى:

-م. د. (مواليد عام 1998، مكتوم القيد)

بتفتيشه، ضبط بحوزته كيسًا شفافًا بداخله كمية من مادة السالفيا، وأدوات يستخدمها للسرقة.

بنتيجة المتابعة، تبيّن وجود فيديو على أحد مواقع التواصل الإجتماعي يَظهر فيه وهو يحاول سرقة دراجة آلية أيضًا.

أودع القطعة المعنية لإجراء المقتضى القانوني بحقه، بناءً على إشارة القضاء المختص.


