حاول سرقة دراجة آلية.. فضبط متلبسًا بالجرم المشهود (صورة)

في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها قطعات قوى الأمن الدّاخلي لمكافحة جميع أنواع الجرائم لا سيّما تلك المُتعلّقة بالسّرقة على اختلافها، اشتبهت دوريّة من مفرزة استقصاء في وحدة شرطة بيروت بشخص وهو يحاول سرقة دراجة آلية لأحد المواطنين مركونة في محلة – ساحة ابو شاكر، حيث أوقفته بالجرم المشهود، ويدعى:-م. د. (مواليد عام 1998، مكتوم القيد)بتفتيشه، ضبط بحوزته كيسًا شفافًا بداخله كمية من مادة السالفيا، وأدوات يستخدمها للسرقة.بنتيجة المتابعة، تبيّن وجود فيديو على أحد مواقع التواصل الإجتماعي يَظهر فيه وهو يحاول سرقة دراجة آلية أيضًا.أودع القطعة المعنية لإجراء المقتضى القانوني بحقه، بناءً على إشارة المختص.