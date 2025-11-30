جو عيسى الخوري: لبنان أرض القديسين… ويرحّب بالبابا

كتب جو على منصة "أكس": " على وطنٍ تنبت فيه القداسة. أرض شربل مخلوف ورفقا الريّس ونعمة الله كسّاب ويعقوب الكبّوشي وإسطفان نعمه وبشارة أبو مراد وإسطفان ... أرض مارون وأرز الربّ... ترحّب بالبابا ليو".

