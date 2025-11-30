Advertisement

لبنان

جو عيسى الخوري: لبنان أرض القديسين… ويرحّب بالبابا

Lebanon 24
30-11-2025 | 06:58
 كتب وزير الصناعة جو عيسى الخوري على منصة "أكس": "لا خوف على وطنٍ تنبت فيه القداسة. أرض شربل مخلوف ورفقا الريّس ونعمة الله كسّاب ويعقوب الكبّوشي وإسطفان نعمه وبشارة أبو مراد وإسطفان الدويهي... أرض يوحنا مارون وأرز الربّ... ترحّب بالبابا ليو".
وزير الصناعة

نعمة الله

الدويهي

الخوري

لا خوف

الخور

يوحنا

