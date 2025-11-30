Advertisement

لبنان

لقاء وطني في دار فتوى راشيا… تعزيز للعيش الواحد وتكريم قضائي وأمني

Lebanon 24
30-11-2025 | 07:02
عُقد لقاء وطني جامع في دار فتوى راشيا في البيرة بدعوة من المفتي الشيخ وفيق حجازي، وبمشاركة فاعليات قضائية وأمنية ورسمية وبلدية من البقاع والجنوب وحاصبيا وراشيا، إلى جانب رجال دين وأعضاء في المجلس الشرعي الأعلى.
في كلمته، أوضح حجازي أنّ اللقاء يندرج ضمن اللقاءات الدورية التي تحتضنها دار الفتوى، والهادفة إلى تعزيز الروابط بين المكوّنات المحلية وترسيخ التعاون بين القادة الأمنيين والقضاة ورؤساء البلديات، مؤكّدًا أنّ راشيا تعمل بثبات على تكريس العيش الواحد وزيارة البلدات بشكل مستمر لتعزيز الروابط الاجتماعية.

وتحدّث القاضي منيف بركات مستعرضًا محطات من مسيرته القضائية، ومعبّرًا عن تقديره لأهالي البقاع، فيما توجّه القاضي مارسيل حداد وقائد منطقة البقاع العميد الركن نديم عبد المسيح بكلمات شكر وتقدير.

كما أكد القاضي عبد الرحمن شرقية أنّ دار الفتوى ستبقى "منارة بقاعية" لها دور اجتماعي جامع، مشيدًا بالمفتي حجازي ومعتبراً أن راشيا "باب الاستقلال وباب الجنوب".

وفي ختام اللقاء، قدّم المفتي حجازي دروعًا تكريمية باسم دار الفتوى لكل من بركات وحداد وعبد المسيح والمصري تقديرًا لجهودهم.
