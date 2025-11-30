لقاء وطني في دار فتوى راشيا… تعزيز للعيش الواحد وتكريم قضائي وأمني

Advertisement

عُقد لقاء وطني جامع فتوى راشيا في البيرة بدعوة من المفتي الشيخ وفيق حجازي، وبمشاركة فاعليات قضائية وأمنية ورسمية وبلدية من والجنوب وحاصبيا وراشيا، إلى جانب رجال دين وأعضاء في المجلس الشرعي الأعلى.في كلمته، أوضح حجازي أنّ اللقاء يندرج ضمن اللقاءات الدورية التي تحتضنها دار الفتوى، والهادفة إلى تعزيز الروابط بين المكوّنات المحلية وترسيخ التعاون بين الأمنيين والقضاة ورؤساء البلديات، مؤكّدًا أنّ راشيا تعمل بثبات على تكريس العيش الواحد وزيارة البلدات بشكل مستمر لتعزيز الروابط الاجتماعية.وتحدّث القاضي منيف مستعرضًا محطات من مسيرته القضائية، ومعبّرًا عن تقديره لأهالي البقاع، فيما توجّه القاضي مارسيل حداد وقائد منطقة البقاع العميد الركن نديم عبد المسيح بكلمات شكر وتقدير.كما أكد القاضي شرقية أنّ دار الفتوى ستبقى "منارة " لها دور اجتماعي جامع، مشيدًا بالمفتي حجازي ومعتبراً أن راشيا "باب وباب الجنوب".وفي ختام اللقاء، قدّم المفتي حجازي دروعًا تكريمية باسم دار الفتوى لكل من بركات وحداد وعبد المسيح والمصري تقديرًا لجهودهم.