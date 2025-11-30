زيّن بزهرة النارسيس الفريدة... مطار بيروت يستعدّ لاستقبال البابا لاوون الرابع عشر



وتمّ تزيين المبنى والمنصة حيث سيقف البابا ورئيس الجمهورية العماد جوزف عون بزهرة النارسيس الفريدة التي ترمز إلى الرجاء والتجدّد، إضافة الى أشجار الزيتون، وفرشت الأرض بالسجاد الأحمر. يستعد الدولي في لاستقبال البابا لاوون الرابع عشر، وقد اكتملت التحضيرات في مبنى كبار الزوار، بينما غادر الحبر الأعظم مطار اسطنبول متوجهاً إلى مع الوفد المرافق.وتمّ تزيين المبنى والمنصة حيث سيقف البابا ورئيس الجمهورية العماد جوزف عون بزهرة النارسيس الفريدة التي ترمز إلى الرجاء والتجدّد، إضافة الى أشجار الزيتون، وفرشت الأرض بالسجاد الأحمر.

نصبت خيم كبيرة حيث المنصة وأماكن تواجد العدد الكبير من الإعلاميين اللبنانيين ومن مختلف دول العالم.



وانتقل موكب رئيس الجمهورية الى مطار بيروت بعد اكتمال التحضيرات في في استعدادًا لاستقبال قداسة البابا.

كما أن التحضيرات جارية في القصر الجمهوري لاستقبال البابا لاوون الرابع عشر.

وبعد اختتام زيارته إلى وتوجّهه إلى لبنان، وجّه قداسة البابا لاوون الرابع عشر رسالة شكر أعرب فيها عن امتنانه العميق للسلطات المدنية والدينية، وللشعب ، وللبطريرك المسكوني على الاستقبال الحار والأخوي الذي لقيه خلال الأيام الماضية. ودعا قداسته إلى مواصلة السير معاً في درب الحق والصداقة، بثقة متواضعة بمعونة الله.