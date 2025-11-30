Advertisement

لبنان

زيّن بزهرة النارسيس الفريدة... مطار بيروت يستعدّ لاستقبال البابا لاوون الرابع عشر

Lebanon 24
30-11-2025 | 07:00
يستعد مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت لاستقبال البابا لاوون الرابع عشر، وقد اكتملت التحضيرات في مبنى كبار الزوار، بينما غادر الحبر الأعظم مطار اسطنبول متوجهاً إلى لبنان مع الوفد المرافق.
وتمّ تزيين المبنى والمنصة حيث سيقف البابا ورئيس الجمهورية العماد جوزف عون بزهرة النارسيس الفريدة التي ترمز إلى الرجاء والتجدّد، إضافة الى أشجار الزيتون، وفرشت الأرض بالسجاد الأحمر.
 
 
نصبت خيم كبيرة  حيث المنصة وأماكن تواجد العدد الكبير من الإعلاميين اللبنانيين ومن مختلف دول العالم.

وانتقل موكب رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون الى مطار بيروت بعد اكتمال التحضيرات في القصر الجمهوري في بعبدا استعدادًا لاستقبال قداسة البابا.
 
كما أن التحضيرات جارية في القصر الجمهوري لاستقبال البابا لاوون الرابع عشر.
 
وبعد اختتام زيارته إلى تركيا وتوجّهه إلى لبنان، وجّه قداسة البابا لاوون الرابع عشر رسالة شكر أعرب فيها عن امتنانه العميق للسلطات المدنية والدينية، وللشعب التركي، وللبطريرك المسكوني على الاستقبال الحار والأخوي الذي لقيه خلال الأيام الماضية. ودعا قداسته إلى مواصلة السير معاً في درب الحق والصداقة، بثقة متواضعة بمعونة الله.
