لبنان

معوض للبابا لاوون: أهلاً بكم في لبنان الذي يتوق إلى السلام

Lebanon 24
30-11-2025 | 07:10
كتب النائب ميشال معوض عبر "إكس": طوبى لفاعلي السلام… أهلاً وسهلاً بقداسة بابا السلام".
وقال: "أهلاً بكم على أرض القداسة، حيث الوجود المسيحي ليس مجرّد حضور، بل دور متجذّر وشهادة".

وأضاف: "أهلاً بكم في لبنان الذي يتوق إلى السلام، وإلى طيّ صفحة الحروب والوصايات والاحتلالات، ليكون وطناً مستقراً مزدهراً لكل أبنائه، تصونه دولة قانون، سيدة، حرّة، مستقلة".
