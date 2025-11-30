Advertisement

لبنان

باسيل للبابا لاوون: مجيئك إلى لبنان دعمٌ لوجوده ودوره

Lebanon 24
30-11-2025 | 07:13
كتب رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل عبر "إكس": "قداسة البابا لاوون الرابع عشر نرحّب بك في أرضٍ تباركت بمرور المسيح فوق ترابها".
وقال باسيل: "مجيئك إلى لبنان دعمٌ لوجوده ودوره وحضورك نافذة أمل له وللمسيحيين ولجميع المؤمنين بالسلام القائم على العدل".
