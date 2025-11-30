باسيل للبابا لاوون: مجيئك إلى لبنان دعمٌ لوجوده ودوره

Advertisement

كتب رئيس عبر "إكس": "قداسة البابا نرحّب بك في أرضٍ تباركت بمرور فوق ترابها".وقال : "مجيئك إلى دعمٌ لوجوده ودوره وحضورك نافذة أمل له وللمسيحيين ولجميع المؤمنين بالسلام القائم على العدل".