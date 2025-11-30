هذا ما سيحصل عند وصول البابا لاوون إلى مطار بيروت

Advertisement

سيقوم البابا لاوون الرّابع عشر خلال استقباله الرّسمي عند وصوله إلى الدّوليّ بمباركة تراب الوطن اللّبنانيّ، كما سيبارك الخبز والملح.وعند هبوط الطائرة، تطلق الجوية 21 طلقة تكريمًا لوصول قداسته إلى ، قبل أن يتقدّم السفير البابوي أو البطريرك لاستقبال البابا عند درج الطائرة.ويشارك في مراسم الاستقبال الرسمي الرؤساء الثلاثة وزوجاتهم، يليها عزف النشيدين اللبناني والفاتيكاني، إيذانًا ببدء الزيارة التاريخية.وسيشهد قرعًا للأجراس ابتهاجًا برسول السّلام، وذلك تلبية لدعوة البطريرك المارونيّ الرّاعي.