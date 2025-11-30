Advertisement

لبنان

هذا ما سيحصل عند وصول البابا لاوون إلى مطار بيروت

Lebanon 24
30-11-2025 | 07:20
سيقوم البابا لاوون الرّابع عشر خلال استقباله الرّسمي عند وصوله إلى مطار بيروت الدّوليّ بمباركة تراب الوطن اللّبنانيّ، كما سيبارك الخبز والملح.
وعند هبوط الطائرة، تطلق القاعدة الجوية 21 طلقة تكريمًا لوصول قداسته إلى المطار، قبل أن يتقدّم السفير البابوي أو البطريرك لاستقبال البابا عند درج الطائرة.

ويشارك في مراسم الاستقبال الرسمي الرؤساء الثلاثة وزوجاتهم، يليها عزف النشيدين اللبناني والفاتيكاني، إيذانًا ببدء الزيارة التاريخية.

وسيشهد لبنان قرعًا للأجراس ابتهاجًا برسول السّلام، وذلك تلبية لدعوة البطريرك المارونيّ الكاردينال مار بشارة بطرس الرّاعي.
